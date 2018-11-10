北市電視辯論》丁提如何推動性別平等 吳蕚洋：沒這個問題

2018-11-10 15:04

［記者簡惠茹／台北報導］公共電視台今天下午1點起轉播台北市長辯論，5名候選人全員出席，國民黨台北市長候選人丁守中在交叉詰問的環節中，承諾將來小內閣3分之1女性擔任，請候選人提出如何推動性別平等？無黨籍吳蕚洋說，台灣已經很進步，沒有這樣的問題。

今天下午公視電視辯論從1點開始，出場順序分別為無黨籍李錫錕、台北市長柯文哲、民進黨候選人姚文智、國民黨候選人丁守中，最後是無黨籍吳蕚洋，由5人分別進行6分鐘申論，接著進行交叉詰問，候選人們各提出一個問題，每人有2分鐘的時間闡述回答，最後再各自依照抽籤順序發表6分鐘結論。

交叉詰問中，丁守中提問，現在是女力崛起時代，許多企業都有傑出女性，社會上存在太多對女性的歧視和思想觀念，觀念不打破的話，女性很難爭取權益，他當市長要帶頭打破歧視觀念，因此將來小內閣3分之1以上由女性擔任，他相信由女性參與的團隊效率更高，國內還有不少政治人物存在歧視女性的言論，如果說這些觀念不打破，把女性拿來開玩笑、物化女性，那城市不可能進步，歧視女性的城市不可能是進步的城市，請問柯文哲和候選人們會採取什麼措施，在職場社會保障性別平等、學校如何推動性別平等教育？

吳蕚洋表示，不知道為何有這種觀念，他來公視看到董事長和總經理都是女性，提出這個問題是很奇怪的論點和思維，台灣已經很進步沒有這樣的問題。

吳蕚洋說，經濟問題比較重要，很多行業說找不到人，他會成立建設公司由市府經營，對人民毫無利益的都更案、原地重建案子，幫助台北解決營建問題，不要讓台北市馬路被挖來挖去，成立研發團隊解決能源問題，研發政府要出資和企業合作，企業無法承受長期不獲利的研發，遵守憲法第一條規定，三民主義原則下，成為人民工作的定心丸，公營事業最大問題就是管理階層問題，管理階層聘用改掉人才就會留下。