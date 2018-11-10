北市電視辯論》柯文哲提問嗆藍綠 「除了統獨外都相同」

2018-11-10 14:47

〔記者黃建豪／台北報導〕今天下午登場的台北市長選舉電視辯論，台北市長柯文哲於提問階段，批判「藍、綠兩黨除了統獨以外，其他都相同，這是台灣政治一直沒有辦法改變的根本原因」，並犀利對國民黨台北市長候選人丁守中提問，如何不被國民黨的複雜關係綁架，也要求兩黨候選人公布競選帳戶。

柯文哲指出，2000年以後，台灣已經歷3次政黨輪替，但人民卻越來越討厭藍綠政治，每次選舉投給一個黨，是因為討厭另外一個黨，投票以後就開始後悔，因為藍、綠兩黨除了統獨以外，其他都相同，這是台灣政治一直沒有辦法改變的根本原因。

柯文哲提問，其實民眾都知道，藍、綠一直都是在製造問題，不是解決問題，「請問在場候選人，如何相信製造問題的人，有辦法解決問題，比如丁守中，國民黨曾在台北執政16年，大巨蛋是你們搞的，要如何向大家說明，可以解決你們政黨製造出來的問題，怎麼不被國民黨的複雜關係綁架，也要問兩黨候選人，這次選舉花了多少錢，能公布嗎？能見人嗎？你們這些看板、廣告到底花多少錢，錢從哪裡來？」

民進黨台北市長候選人姚文智率先回應，先公布競選帳戶於6月至10月期間，捐贈收入2342萬元、向中央黨部借款500萬元後，稱自己沒有掛一面看版，都盡量撙節。

姚文智更反擊，不要忘了，柯文哲在2014年的時候選前告訴大家要停止捐款，卻在11月15日以後，宣布選舉帳戶關帳以後，持續募款，總金額高達929萬元，就算你這次一樣的公布捐款給大家，但他上一次公布之後，發生很多問題，「大家還記不記得500萬元的小吃店單據，這些單據都來自監察院公告，柯只說要問前競選總幹事姚立明，但這是依政治獻金法，由柯本人具名申報，他當然要提出解釋，不然他就是沽名釣譽、譁眾取寵，不要再講兩黨跟你一樣。」

丁守中也公布競選帳戶，從5月15日到10月15日收入3910萬6542元，支出2004萬元，接著話鋒一轉反問柯，「柯文哲用公款做了多少相關選舉活動？」丁指出，柯文哲光今年10月就用公款有50個剪綵，甚至連捷運站手扶梯都去剪綵，而前市長郝龍斌任內開通57公里捷運路線，前市長陳水扁、馬英九開通74公里捷運路線，但柯開工0公里0站，沒有政績，只是拚命剪綵、包裝。

無黨籍候選人吳萼洋也嗆辣批柯，柯文哲說這幾年幫台北市還債530億元，敬老金就是債留子孫，但這樣的邏輯將會讓國家越來越窮，因為國家舉債是為了建設，為什麼不說建設好以後，是把財產留給子孫，若因為發放敬老金促進消費收入，政府是可以收回來的，政府該做的是營造消費氣氛，不要以為還債能當政績。吳甚至嗆稱，「如果喜歡還債建議去高雄市長選舉，聽說那邊已經負債3000億元。」

無黨籍候選人李錫錕則認為，柯文哲對於政黨攻擊，他感同身受，因為他過去也曾代表國民黨參選台北縣長，政黨政治最大的缺點就是利益的負擔太重。

李錫錕也說，他肯定柯文哲的施政真的很賣力，對政務的維持可圈可點，但柯文哲只是一個很好的秘書長，但不是市長，兩者最大的差別，市長不要過度注重小地方，讓人感覺是在算帳、對帳，而主要是該往前看，鼓舞市民的信心，能有重點、亮點建設，所以他才提出夜間經濟、也提出大巨蛋改成新加坡的室內植物園、也提出支持松山機場遷建蓋5萬戶國宅，並舉美國前總統羅斯福的政績讓美國有信心為例，稱台北市民缺乏的是對未來的信心。