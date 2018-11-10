北市電視辯論》丁提如何推動性別平等 李錫錕：請看我教學影片

2018-11-10 15:07

［記者簡惠茹／台北報導］公共電視台今天下午1點起轉播台北市長辯論，5名候選人全員出席，國民黨台北市長候選人丁守中在交叉詰問的環節中，承諾將來小內閣3分之1女性擔任，請候選人提出如何推動性別平等？無黨籍李錫錕歡迎大家去看他的教學影片，他在學校教政治學理論時就說，人類的文化發展起源都是男女平等。

今天下午公視電視辯論從1點開始，出場順序分別為無黨籍李錫錕、台北市長柯文哲、民進黨候選人姚文智、國民黨候選人丁守中，最後是無黨籍吳蕚洋，由5人分別進行6分鐘申論，接著進行交叉詰問，候選人們各提出一個問題，每人有2分鐘的時間闡述回答，最後再各自依照抽籤順序發表6分鐘結論。

交叉詰問中，丁守中提問，現在是女力崛起時代，許多企業都有傑出女性，社會上存在太多對女性的歧視和思想觀念，觀念不打破的話，女性很難爭取權益，他當市長要帶頭打破歧視觀念，因此將來小內閣3分之1以上由女性擔任，他相信由女性參與的團隊效率更高，國內還有不少政治人物存在歧視女性的言論，如果說這些觀念不打破把女性拿來開玩笑、物化女性，那城市不可能進步，歧視女性的城市不可能是進步的城市，請問柯文哲和候選人們會採取什麼措施，在職場社會保障性別平等、學校如何推動性別平等教育？

李錫錕指出，這個問題對他比較佔便宜，他在學校教政治學理論時，基礎人類的文化發展的起源都是男女平等，因為曾經有農業社會，男人耕田、女人在家，兩性權益被扭曲，2百年來已經恢復古代狀況，兩性平等從來不是問題，問題在候選人是不是只是在選舉的時候變成兩性平權和男女平等，平常朋友親戚卻知道有性別歧視？

李錫錕說，忍不住向各位報告，他在臉書影片上，各位可以去檢查，這裡面有很多影片，他用學理、用知識、用經驗，呼籲人類社會不能浪費一半的生命力，因為兩性不平等就是浪費一半，阿拉伯社會女性也已經可以開始就業，21世紀的台灣還在討論這個問題他很慚愧，證明他的教學不夠普遍，歡迎大家去看他的影片，知道兩性為什麼要平等，當兩性生命力不平均發展一定是落後國家。