北市電視辯論》丁提如何推動性別平等 柯文哲自認尊重女性

2018-11-10 15:10

［記者簡惠茹／台北報導］公共電視台今天下午1點起轉播台北市長辯論，5名候選人全員出席，國民黨台北市長候選人丁守中在交叉詰問的環節中，承諾將來小內閣3分之1女性擔任，請候選人提出如何推動性別平等？台北市長柯文哲說，看他和媽媽太太互動，就知道他很尊重女性，公家做公共建設要注意兩性問題，以SOP加以進一步落實。

今天下午公視電視辯論從1點開始，出場順序分別為無黨籍李錫錕、台北市長柯文哲、民進黨候選人姚文智、國民黨候選人丁守中，最後是無黨籍吳蕚洋，由5人分別進行6分鐘申論，接著進行交叉詰問，候選人們各提出一個問題，每人有2分鐘的時間闡述回答，最後再各自依照抽籤順序發表6分鐘結論。

交叉詰問中，丁守中提問，現在是女力崛起時代，許多企業都有傑出女性，社會上存在太多對女性的歧視和思想觀念，觀念不打破的話，女性很難爭取權益，他當市長要帶頭打破歧視觀念，因此將來小內閣3分之1以上由女性擔任，他相信由女性參與的團隊效率更高，國內還有不少政治人物存在歧視女性的言論，如果說這些觀念不打破把女性拿來開玩笑、物化女性，那城市不可能進步，歧視女性的城市不可能是進步的城市，請問柯文哲和候選人們會採取什麼措施，在職場社會保障性別平等、學校如何推動性別平等教育？

柯文哲指出，其實看他跟他媽媽，和他太太互動就知道，他很尊重女性，兩性問題上不用刻意強調要用幾分之幾是女性，不同性別不要給不同歧視就可以了，適任什麼就給她做，他承認以前當外科醫生不是很關注這個議題，所以特別聽別人意見，當其他人說婦幼政策，我們寫的是托育政策，因為養小孩不是只有媽媽的責任，年輕父母要一起負責，照顧老人不說成婦女工作，而是跨越性別，社會家庭去協助，不是家庭中的女性責任，重點不是言詞上怎麼做，政策如何改善才是重點。

柯文哲說，之前在台大醫院相關建築設計要給3個委員會看，例如平等委員會看廁所設計比例，感染危險性和公安，一個促進性別平等的城市，要由內而外由公而私，公家做公共建設要注意的兩性問題，以SOP加以進一步落實，面對兩性問題保持開放的心，傾聽意見，跟著做。