北市電視辯論》極端氣候、國際衝突怎因應 吳蕚洋批柯沒慈悲心

2018-11-10 14:38

［記者簡惠茹／台北報導］公共電視台今天下午1點起轉播台北市長辯論，5名候選人全員出席，無黨籍候選人李錫錕在交叉詰問的環節中提問，柯文哲器官捐贈疑慮和台灣面臨國際衝突漩渦與極端氣象如何因應？無黨籍候選人吳蕚洋說，政府有慈悲，災難就在控制下，柯文哲問題就是少了慈悲心。

今天下午公視電視辯論從1點開始，出場順序分別為無黨籍李錫錕、台北市長柯文哲、民進黨候選人姚文智、國民黨候選人丁守中，最後是無黨籍吳蕚洋，由5人分別進行6分鐘申論，接著進行交叉詰問，候選人們各提出一個問題，每人有2分鐘的時間闡述回答，最後再各自依照抽籤順序發表6分鐘結論。

交叉詰問由李錫錕率先提問，李錫錕表示，兩個問題，一個問題請問柯文哲，兩人都是候選人也都是台大教授，最近台大學弟妹問他，柯文哲博士論文2006年有一段，無心跳器官捐贈問題他們不太了解。

李錫錕說，第二，現在台灣成為中美台的國際政治衝突漩渦，我們很害怕，首都台北市有沒有可能發生911那樣的動亂災變，身為首都市長，萬一碰到這類緊急應變，包含嚴重7級以上地震，或是超過2000公釐的雨量變成水災，身為市長有沒有準備？準備方案是什麼？

吳蕚洋回應，競選主軸就是平安智慧慈悲，柯市長問題就是少了慈悲心，如何防範危險，就是行善，政府有慈悲，災難就在掌握之中，艱困災難控制下，人才最重要，他想再闡述政府破產論論點，人民不斷支出可能會破產，但是政府卻不會，政府發出去的錢會收回來，政府有稅收，例如發敬老金，支出20億元，全家出去消費後，市場廠商取得收入，政府就有營業稅回收，銀行端也有交易有所得，政府主要任務是營造消費氣氛，讓人民不確定感消失。