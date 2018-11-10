北市電視辯論》丁提如何推動性別平等 姚文智酸柯文哲「見市長要先化妝」

2018-11-10 14:41

［記者簡惠茹／台北報導］公共電視台今天下午1點起轉播台北市長辯論，5名候選人全部出席，國民黨台北市長候選人丁守中在交叉詰問的環節中，承諾將來小內閣3分之1女性擔任，請候選人提出如何推動性別平等？民進黨候選人姚文智重申自己支持同志婚姻，譏諷柯文哲，「女性要見台北市長柯文哲要先化妝。」

今天下午公視電視辯論從1點開始，出場順序分別為無黨籍李錫錕、台北市長柯文哲、民進黨候選人姚文智、國民黨候選人丁守中，最後是無黨籍吳蕚洋，5人分別進行6分鐘申論後，接著進行交叉詰問，候選人們各提出一個問題，每人有2分鐘的時間闡述回答，最後再各自依照抽籤順序發表6分鐘結論。

交叉詰問中，丁守中提問，現在是女力崛起時代，許多企業都有傑出女性，社會上存在太多對女性的歧視和思想觀念，觀念不打破的話，女性很難爭取權益，他當市長要帶頭打破歧視觀念，因此將來小內閣1/3以上由女性擔任，他相信由女性參與的團隊效率更高，國內還有不少政治人物存在歧視女性的言論，如果說這些觀念不打破把女性拿來開玩笑、物化女性，那城市不可能進步，歧視女性的城市不可能是進步的城市，請問柯文哲和候選人們會採取什麼措施，在職場社會保障性別平等、學校如何推動性別平等教育？

姚文智回應，柯文哲幾次言論大家都很清楚，大家要跟他見面可能要化妝，問這個題目的人也很守舊，可能因為有個歧視女性的市長，所以有一個保守的問題出現，性別議題在民進黨政府推動下，現在非常進步。

姚文智說，他也聯署了民法修正案，支持同志婚姻，未來在市府的性別平等，絕對上上下下徹底執行，台北是一個自由平等，追求人權，有愛的城市。

姚文智說，柯文哲問題遠不只如此，華山草原受害家長近日控告柯文哲，分屍案後柯文哲嘻皮笑臉說，他們是恐怖情人，案情不清楚就用偏見來評論案情，讓受盡折磨的父親，忍不住走到法院控告柯文哲，柯文哲言論反映他對性別議題的態度。