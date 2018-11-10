北市電視辯論》吳萼洋籲蔡英文廢棄軍公教改革 把法修回

2018-11-10 14:21

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長電視辯論會10日今天登場，由公視主辦，採申論、交叉詰問、結論3階段進行，預計全長約125分鐘。無黨籍台北市長候選人吳萼洋在申論中呼籲總統蔡英文與民進黨，將軍公教改革廢棄，將法修回來，他認為現在民進黨全面執政，改回來只是動作，讓人民感受才有智慧。

吳萼洋表示，過去他曾長了大瘤、手也有汗斑疹，由於三舅是皮膚癌去世，媽媽也很擔心他會步入後塵，但他還是努力治療，並發願吃素一個月，並天天喝蜂蜜水，後來卻好了，從那時開始他不相信專家、學者、媒體，甚至是總統的話，他們說話有誤又矛盾，他認為從政之人要慈悲「覺得別人的苦比自己受苦還苦」，如果有這種心就不會做錯事，一切都會以人民為主。

吳萼洋不滿民進黨進行軍公教改革，他認為，當年馬英九希望能夠在任內改變退休金是希望能名留青史，但這種想法沒慈悲心，自然少了智慧。他質疑，難道沒有解決破產的方法嗎？為何不用產業、貨幣、租稅、投資政策來改善，國、民兩黨包括專家、學者對年金破產的事都在胡說八道。

吳萼洋指出，以契約來看，軍公教都有從薪資提撥退休金，這些錢是他們的財產，只是暫時存在政府的公庫中，這是勞動契約，政府豈能說改就改，毫無誠信？

吳萼洋接著痛批馬英九和國民黨不慈悲，竟對如此支持他的軍公教下此毒手。吳話鋒一轉，又向蔡英文喊話，「蔡總統我這樣說不知道妳有沒有聽懂，別被馬英九蠱惑，做出讓貴黨蒙羞之事，如果想要長期執政，就把軍公教改革廢棄開始，不要和國民黨學壞了，浪子回頭金不換、知錯能改，善莫大焉。

吳萼洋最後呼籲：「我奉勸您，將法修回來吧，改回來只是個動作，讓人民感受您的慈悲吧，慈悲才會有智慧，沒有慈悲只是狡詐而已，所以拜託、再次呼籲。」