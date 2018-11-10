北市電視辯論》台灣捲國際漩渦 丁守中轟民進黨搞台獨扛反中大旗

2018-11-10 14:35

［記者簡惠茹／台北報導］公共電視台今天下午1點起轉播台北市長辯論，5名候選人全員出席，無黨籍候選人李錫錕在交叉詰問的環節中，李錫錕提問，台灣面臨國際衝突漩渦，遇到極端氣候如何因應？國民黨候選人丁守中砲火對向民進黨，控訴民進黨推動台獨、衝撞兩岸；而因應地震發生，他更要當都更的市長。

今天下午公視電視辯論從1點開始，出場順序分別為無黨籍李錫錕、台北市長柯文哲、民進黨候選人姚文智、國民黨候選人丁守中，最後是無黨籍吳蕚洋，由5人分別進行6分鐘申論，接著進行交叉詰問，候選人們各提出一個問題，每人有2分鐘的時間闡述回答，最後再各自依照抽籤順序發表6分鐘結論。

交叉詰問由李錫錕率先提問，李錫錕表示，兩個問題，一個問題請問柯文哲，兩人都是候選人也都是台大教授，最近台大學弟妹問他，柯文哲博士論文2006年有一段，無心跳器官捐贈問題他們不太了解。

李錫錕說，第二，現在台灣成為中美台的國際政治衝突漩渦，我們很害怕，首都台北市有沒有可能發生911那樣的動亂災變，身為首都市長，萬一碰到這類緊急應變，包含嚴重7級以上地震，或是超過2000公釐的雨量變成水災，身為市長有沒有準備？準備方案是什麼？

丁守中指出，李錫錕是他的老師，提出的問題非常嚴肅，民進黨政府現在一直積極推動台獨、衝撞兩岸，國際間扛起反中大旗，確實讓台灣捲入西方國家和中國對抗的冷戰火線，對台灣經濟不好，兩岸關係好台灣經濟才會更好，他在台大教危機處理，了解國際大事了解兩岸關係的重要，更有國會外交政黨外交經驗，台北捲入這樣的危機有能力處理，成立兩岸事務委員會，扮演中央沒有做好的，維護兩岸人民交流權益。

丁守中說，地震是更大的危機，丁守中鍥而不捨參選台北市長原因，台北發生六級以上地震，至少會倒4千棟建築物，造成10萬人口傷亡，還能編上兆經費災後重建補償嗎？老屋重建都市更新刻不容緩，就是不願意見到這樣事情發生，丁守中要做都更市長，老房子換新房子，住的更安全更移居。