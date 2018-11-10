北市電視辯論》丁守中申論 直攻柯文哲導致北市青年失業率高

2018-11-10 14:00

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長電視辯論今天登場，台北市長柯文哲、國民黨籍的丁守中、民進黨籍的姚文智、無黨籍的李錫錕及吳蕚洋5位市長候選人終於全數到齊。丁守中於申論時直攻柯文哲，先以台北市年輕失業率最高為題，其中25歲到29歲的失業率高達9.2%，比全國同年齡高2到3%；15至24歲這個年齡層失業率也是新北的2倍多，「這是一個讓人痛心的數字，他不是冷冰冰的數字，這個數字代表的意義， 代表著我們年輕人多失望、無助。」

丁守中說，作為一個台北市長， 應該要有溫暖，包容，關懷，照顧市民的心，但是我們看過去4年，柯文哲對於我們的年輕人、銀髮長輩、婦女有照顧嗎？

他說，年輕人是最支持柯文哲的族群，尤其是25歲到29歲，可是根據最新數據，全台年輕人失業率，台北最高，新北最低。

丁守中說，我們看到市長辦電音趴，做了很多搞笑，但年輕人需要工作機會。他說，每當柯文哲的政績不好的時候，就會推給是前任留下的爛攤子，但是失業率不管是跟新北市及前任市長比都是顏面無光。他說，高雄有北漂，台北有西漂，許多年輕人都到中國工作，而北京的平均收入已經高於台北市。

而在婦女方面，柯文哲過去說女人漂亮可以做櫃姐、任何行業只要女人多了就會沒落，他不願做婦產科醫師，「我們年輕人對此耳濡目染，怎麼塑造性別平等社會。」

丁守中說，柯文哲也說女人30歲沒結婚是國家危機，但有沒有想過年輕人為什麼無法結婚，柯文哲說的兩萬戶公宅全部跳票，今年還有1萬5千個孩子沒辦法進入公幼，年輕人怎麼敢生呢？

而在老人方面，根據「台灣高齡化政策跟產業協會」，高齡長者對於金門的滿意度最高，台北市滿意度27.2%最低，「堂堂台北市，台北財政最好、人力最好，卻沒有辦法照顧老人。」丁守中說，照顧員額、照顧中心不足，連重陽敬老金都不足，一個市長就要有關懷心，市長責任不是省錢，今天最重要是讓人民安居樂業，讓市民在台北市過好日子，「柯文哲你做不到的，讓丁守中來！」