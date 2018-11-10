李凈瑜2次探視李明哲受阻 陸委會：惡意阻攔

2018-11-10 14:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕非政府組織工作者李明哲在中國被關押601天，李明哲的妻子李凈瑜申請本月中旬赴中國探監，一度獲准，昨天卻又被告知遭駁回。李凈瑜指出，已連續2次被取消探監，讓她擔憂李明哲的健康是否出現狀況。對此，陸委會批，陸方惡意阻攔、罔顧人權。

李凈瑜今與友人王麗萍、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟等團體共同召開記者會。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎說，今年10月22日李凈瑜原定要去探監，10月19日從台商協會方面得知李明哲被移監，被拒絕探監；10月31日又從台商協會方面得知李明哲被移回赤山監獄，於是透過海基會，再次安排探監，卻又於昨天傍晚收到訊息，探監再度被拒。李凈瑜最後一次探監是9月10日，迄今已2個月。

李凈瑜表示，如果李明哲真已移監，目前北京氣溫只有2度。如果沒有移監，湖南常溫也只有12度。移監不是小事。如果李明哲被移監過去，為何又在2週內被送回？種種異常現象顯示，李明哲正處於危險狀態中。

李凈瑜的好友王麗萍指出，李凈瑜寄給李明哲的55本書，經過獄方審查，只有15本有送到李明哲手上，至於寄給李明哲50、60封信，沒有任何一封信寄到李明哲手中，呼籲中國維持一絲絲文明國家的水平。