「北漂」成選戰熱門話題 詩人吳晟：用法錯誤

總統府資政、詩人吳晟說，「北漂」指中國各省市大批民眾湧入北京市工作求生存，那才是北漂，反問「我們台灣是多遠，還在跟人家說北漂？」（記者曾迺強攝）

2018-11-10 13:39

〔記者曾迺強／嘉義報導〕「北漂」一詞近年常被民眾廣泛運用，也成為年底選戰炒熱的話題之一，總統府資政、詩人吳晟今天在嘉義縣民雄鄉出席活動時說，「北漂」指中國各省市大批民眾數以萬計湧入北京市工作求生存，那才是北漂，反問「我們台灣是多遠，還在跟人家說北漂？」呼籲勿將錯誤用詞以訛傳訛。

國立中正大學傳播學系副教授管中祥等教師發起的「重構大學路：認識、認同與共同行動計畫」，今天在民雄鄉豐收村陳家洋樓廣場舉辦「與樹約定－從童年的爬樹故事談起」，廣邀鄉親與學生討論縣府辦理大學路二、三段及神農路路型路基改善工程，沿線芒果樹、黑板樹砍除或移植等存廢問題，100多人與會，吳晟得知活動主動前來參與並發表演說。

豐收村水流媽廟主委莊敏捷提問，縣府要打除沿線快慢車道分隔島，改設中央分隔島，以解決目前道路視線有樹木遮蔽的死角問題，中正大學附近路段車禍率確實較高，但打除分隔島與砍除路樹是否能減少車禍事故，仍有待商榷，且有許多南部學子「北漂」到中正大學念書，施工完畢後若無法減少車禍，反倒造成不可恢復的破壞，誰要負責。

吳晟聽到「北漂」一詞，先反問參與學生何謂「北漂」，學生回應是中國傳入台灣的語彙，吳晟再補充，中國各省市民眾湧入北京謀生，少有固定處所，才有這個語彙產生，「人家（指中國）在說北漂，我們怎麼也在說北漂」。

吳晟舉例，到民雄上課，可以說是「民漂」，前往屏東求學、工作，也可說是「屏漂」，到高雄也可說「高漂」，但「北漂」是中國傳來的語詞，有其定義，呼籲國人勿講慣了，就以訛傳訛；吳晟對參與民眾說，了解提問者關心出門在外的學子行車安全，只是講到「北漂」一詞，才花點時間解說。