控不實文宣抹黑 徐欣瑩陣營警告：現行犯將扭送法辦

2018-11-10 13:23

［記者黃美珠／竹縣報導］選舉最後半個月，就一定要出奧步，讓假消息、假民調滿天飛嗎？民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩陣營今天早上召開記者會發出質疑，除了找來該陣營科技後援會會長鄭盛文帶領鄉親如何用科技人的理性面對和解讀前述狀況，也找來了律師劉邦繡、張智凱、以及劉川淵，宣示如果選風無法保持清白到底，他們也準備從「低調」對抗坊間的流言蜚語、不實訊息，轉為「高調」積極對抗抹黑，競選團隊幹部甚至可能將以處理「現行犯」、直接逮捕、扭送法辦的方式，處理眼前正在散佈、傳遞不實文宣或言論者。

徐欣瑩的競選總部總幹事徐國振受訪說，他們也有可能思考是否比照反賄選有人成立「抓鬼」大隊一樣，針對散佈不實消息而意圖影響徐欣瑩選情的現行犯，成立另類的「抓鬼」大隊。

就在競選團隊召開記者會的同時，「女主角」徐欣瑩本人今天一早就在父親徐鏡蘭陪伴下，出動車隊在新豐等鄉鎮的街頭掃街拜票，積極搶抓週末出門鄉親的眼珠子。

而記者會這邊，出席的律師劉邦繡說，徐欣瑩競選團隊之前面對散佈不實訊息者，只是採取提告、比較「溫和」的作法制止。

但到今天仍有不實文宣繼續在散佈，徐欣瑩團隊今後可能會採取更強有力的法律動作處理。

他說，今天的記者會目的就是要昭告社會大眾：這些文宣已經涉嫌違反公職人員選罷法，呼籲不要再繼續散佈了！爾後，如果還有散佈、夾報、傳遞，徐欣瑩的團隊可能就會認為涉及現行犯的問題。而現行犯是人人都可以逮捕、扭送給偵查機關來處理的，所以徐欣瑩競選團隊不排除以這種方式來對待不實文宣的繼續散佈。

劉邦繡也呼籲社會各界、以及為了遞送或是夾報，或者是把這些文宣散佈到每1個家戶信箱的人了解，其實在傳播、以及遞送這些文宣的行為，是涉及了選罷法第104條的犯罪。

劉邦繡說，徐欣瑩競選團隊的幹部如果發現了，可能會採取現行犯、逮捕後扭送法辦的方式來遏止這類的不實文宣。

他也強調，如果有印製、有派報社留存這些資料，那也構成前述現行犯的問題，所以請大家讓選舉回歸到用政見、訴求，來了解各候選人陣營對新竹縣未來的願景，這才是選舉的格調。

徐欣瑩陣營發言人陳程振說，到現在新竹縣長的選舉，他們一直用政績、政見來爭取鄉親認同，但是他們卻不斷遭受到有心人士製作攻擊徐欣瑩的影片、圖片大量轉傳，甚至不惜砸大錢掛出抹黑看板、毀損他們的競選旗幟，令人不禁要問：新竹縣難道就不能有清白選風，Do the right thing？

這場記者會上，專門負責文宣設計的該陣營「學妹」李玫說，做前述暗黑圖像、影片設計的人是對學設計者的一種侮辱。

而也在拚選戰的台北市長柯文哲則用影片隔空分享自身被抹黑的經驗，給徐欣瑩加油與鼓勵，呼籲新竹縣的縣民一起來唾棄。

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