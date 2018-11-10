北市長5位候選人 全數抵達辯論會場備戰

2018-11-10 12:43

［記者簡惠茹、黃建豪、周彥妤／台北報導］台北市長選戰，唯一一場5名候選人全員到齊的公開電視辯論，將於今天下午1時登場，依序抵達公視會場的分別是無黨籍李錫錕、台北市長柯文哲、無黨籍吳蕚洋、民進黨姚文智、國民黨丁守中，柯文哲穿著與4年前參加市長辯論時一樣的服裝現身，妻子陳佩琪透露，柯文哲像準備大學聯考一樣準備辯論。

5號候選人李錫錕於上午11時半前就獨自一人率先到場，現任市長柯文哲隨後在妻子陳佩琪陪同下，於11時半抵達，不僅與平時一樣身穿白色襯衫，黑色西裝褲與運動鞋的裝扮，也和4年前參加市長辯論時服裝一致。

陳佩琪上午透露，柯文哲像準備大學聯考一樣準備辯論。柯聞言僅稱，「陳佩琪有來。」柯文哲競選辦公室表示，這就是讓柯自己以平常的樣子穿搭，辯論正式開始時，也不會改變穿著。

1號候選人吳萼洋則在丁守中的表定時間抵達，有別過往露面總是西裝筆挺的形象，吳萼洋今天身著襯衫、背心，以休閒的穿搭進場。

原預計11時40分抵達現場的民進黨台北市長候選人姚文智，於上午11時52分抵達，姚除了偕同妻子潘瓊琪出席外，輔選的海基會秘書長姚人多也陪同在旁。

丁守中預定11時45分抵達，但是最後遲到15分鐘，最後一名現身會場，丁守中幕僚不斷向媒體表示不是刻意遲到或避開其他候選人；丁守中穿著深色西裝，戴著亮藍色的領帶，沒有夫人陪同，面對媒體詢問辯論準備如何？丁守中笑笑表示，都準備得差不多了。