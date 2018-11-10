盧秀燕掃街批政見跳票 林佳龍競總：錯誤數字騙選民

2018-11-10 13:07

〔記者張軒哲／台中報導〕選舉投票日倒數14天，國民黨市長候選人盧秀燕上午在總幹事顏寬恒及市議員候選人顏莉敏陪同下，在海線大市場沙鹿市場掃街拜票。行前對於媒體詢問對手攻擊其交通政見抄襲、冷漠。盧秀燕說，林佳龍4年來，花掉市民近8000億元預算，政見紛紛跳票，希望他在民調高呼市長要換人之際，善待台中市民、向市民道歉，或許以後還能留給台中市民一絲懷念。

盧秀燕受訪時表示，過去她在立委任內為台中市爭取的各項重大建設，包括鐵路高架化、台74線以及洲際棒球場，都已逐一實現，民眾都見證到她的團隊有執行能力，這些都是她未來執政的保證。

至於林佳龍團隊一再攻擊她的政見，林佳龍應該向市民交代，為何許多政見都跳票；過去4年，台中市民給了林佳龍機會表現，他在一屆市長任內花了快8000億元的預算，甚至還舉債800多億元，但是包括市政路打通、華南路、大巨蛋、南山截水溝等，那麼多道路、建設卻都没做。

盧秀燕拜票途中，一處魚攤店內7、8名員工搶著與盧秀燕跟顏莉敏握手，高喊凍蒜。許多買菜婆媽與盧秀燕合影，還直說要盧秀燕加油，一定要勝選，因為空污實在讓人受不了，市民健康已經等不下去，要她要為市民打贏這場選舉！

林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，林佳龍巿長4年來對台中的改變，相信大家有目共睹，民眾也希望台中的大建設能讓林佳龍持續執行下去，我們也相信讓林巿長繼續執政是人民正確的決定。從這次選戰開打以來，盧委員一再以錯誤的數字欺騙選民，相信巿民能夠看清，誰才是適格的台中巿長人選。