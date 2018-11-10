「新三不」惹爭議 馬英九趕緊解釋：「和選舉無關」！

2018-11-10 12:43

〔記者翁聿煌／新北報導〕前總統馬英九提出「新三不」，不僅遭總統蔡英文質疑犧牲台灣主權，藍營候選人怕影響選情也都在切割，馬英九今天到土城區為新北市議員候選人江怡臻助選時，表示那只是馬習會3週年的開幕致詞，他並沒有要奔走呼喊，藍營候選人被問到時，「只要說跟選舉無關就好了」。

馬英九今天上午陪著江怡臻拜土城五穀先帝廟和震安宮，並且陪著候選人掃街拜票，因為昨天被蔡英文質疑「新三不」說法犧牲台灣主權，馬英九今天反駁，指蔡主席當政後，台灣丟掉5個邦交國，也無法參加世衛大會，「這算不算是主權讓步、是誰在讓步？我沒有讓步啊！」

馬英九被媒體問到，之前講「不統」，現在為何變成「不排除統一」？馬英九說，「不統」表示開放的政策，而不表示立刻要去追求，而是要等到時機和條件成熟，他反而覺得，蔡總統在選舉期間，突然講這些話，令他很意外，顯然是她有點急了，覺得危機來了，趕快轉移話題。

馬英九強調，「新三不」只是一場馬習會3週年的研討會開幕致詞，他並沒有為此奔走呼喊，跟選舉根本沒有關係，藍營候選人不需要為此表態，只要說跟選舉無關就好，像韓國瑜就說，我們現在最重要是拚經濟、拚繁榮，「我完全贊成」。

馬英九認為，反而是蔡總統此時在挑起統獨議題，他並沒有在挑，只是「我們採取開放的看法，她採取封閉的看法」，她不跟大陸往來，讓台灣觀光業很慘、農漁業都很慘。

馬英九對蔡英文批評他在馬習會時沒有去講一中各表，「新三不」又是更大的讓步，馬英九回應，蔡總統根本沒搞清楚他在馬習會講什麼話，他在馬習會的正式會議當中，非常清楚地告訴習近平，我們在一中各表不會表到「兩個中國」、「台灣獨立」，他在會議上不但說「一中各表」，我還說了「中華民國」跟「憲法」，第3天逐字稿就送到立法院內政委員會，他反問「總統怎麼會不知道呢？」