黨產會公布史料：國民黨促成了婦聯會的誕生

2018-11-10 12:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今年2月認定婦聯會為國民黨的附隨組織，根據黨產會最新公布的黨史資料，國民黨統合旗下各婦女工作團體，最後促成了「中華婦女反共抗俄聯合會」的誕生。

黨產會表示，國民黨中央委員會所屬黨史會在1996年編纂一系列黨史發展史料叢書，其中一集為陳鵬仁主編的「婦女工作」篇，該書對於「中華婦女反共抗俄聯合會」成立由來，有相當詳盡介紹。

書中敘述，在國民黨中委會未播遷來台前，在中委會之下已組建各種婦女工作團體，例如「中國婦女反共大同盟」。嗣於國民黨來台後，為便利使蔣宋美齡女士領導婦女工作，「統一步伐集中力量，克盡婦女愛國天職」，遂有籌組「中華婦女反共抗俄聯合會」計畫，自動撤銷黨內其他婦女工作團體。

黨產會強調，此一統合國民黨旗下各婦女工作團體的任務，最後促成了「中華婦女反共抗俄聯合會」的誕生。

在國民黨中央委員會婦工會委員的商討下，草擬了婦聯會組織及工作計畫大綱，呈請蔣宋美齡女士同意，並指派國民黨婦工會副主委呂曉通，會同後來擔任婦聯會總幹事的皮以書等負責籌備，於1950年4月17日正式成立於台北市長沙街一段27號。

「中國國民黨黨務發展史料—婦女工作」一書提及，「籌組全國性反共抗俄婦女團體：為團結全國婦女同胞在蔣夫人領導之下共同從事反共抗俄工作，特擬具中華婦女反共抗俄聯合會組織及工作計劃大綱草案，提經本會委員會議商討通過呈請蔣夫人核准施行。