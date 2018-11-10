美中對話台灣成角力場 「一中政策」對決「一中原則」

此次美中外交安全對話在台灣問題上，成為美國的「一中政策」和中國「一中原則」的較勁的場合。圖為美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo，右）和中共中央政治局委員楊潔篪（左）。（法新社）

2018-11-10 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕美中9日在華府舉行外交與安全對話，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、國防部長馬提斯（James Mattis），以及中國中央政治局委員楊潔篪、中國國防部長魏鳳和進行對話。此次美中外交安全對話在台灣問題上，成為美國的「一中政策」和中國「一中原則」的較勁的場合。

龐皮歐在會中表示，美國與台灣關係堅定，美國長期以來的「一中政策」沒有改變，也關切中國不斷升高脅迫他國的作為，壓迫台灣的國際空間。

楊潔篪則說，「一中原則」是中美關係的政治基礎，台獨勢力及其分裂活動是對台海和平穩定的最大威脅，美國應該要就此認清，中國敦促美國恪守「一中原則」和中美三個聯合公報。

綜合媒體報導，會後媒體提問「一中政策」（One-China policy）和「一中原則」（One-China principle）有何不同，以及中國如何看待美國持續採取「一中政策」，加強與台灣的關係。

龐皮歐先回答問題，指美國採取的每一個動作都符合美國的「一中政策」，美方也將持續採取符合這個政策的作為、遵守美國長期以來的承諾。

龐皮歐雖然沒有提到「台灣關係法」，但國務院在會後發表聲明，稱美國根據「台灣關係法」和「三個聯合公報」重申對美國「一中政策」的承諾，並呼籲中國恢復兩岸穩定，尊重台灣的國際空間，美國反對任何一方改變現狀的單方面行動，包括訴諸武力或脅迫。

楊潔篪沒有正面回答問題，而是再次重申，在「一中原則」的基礎上，中國與170多個國家建立外交關係，中國將繼續堅持「一中原則」，因為這是涉及中國「主權、尊嚴、安全與領土完整」的大事。

魏鳳和補充也再度重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，追求統一是共產黨和中國的責任，如果台灣從中國分裂出去，中國會「不惜一切代價」維護中國主權，就像美國當年的南北戰爭一樣。