南彰化蓋捷運選戰交鋒 邱建富：錢坑的倒閉計畫

2018-11-10 12:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕捷運成選戰交鋒！彰化縣交通政策掀起綠藍攻防，民進黨魏明谷陣營今勾勒彰化縣30分鐘生活圈的最後一塊拼圖已完成，抨擊在野國民黨王惠美南彰化蓋輕軌捷運天馬行空，不僅徵收土地滯礙難行，更是挖錢坑虧錢的倒閉計畫，選民騙很大。

魏明谷競選總幹事邱建富今在總部召開記者會說明魏明谷兌現30分鐘生活圈的交通政績，邱建富說，魏明谷「三橫三縱」田字型公路網最後的「東彰快速道路北段」和「洋仔厝溪南北堤岸道路」拓寬工程，這2項工程日前獲得交通部補助45億元，經費核定，明年動工、2021年完工，而中央核定這2筆45億元經費，宣告魏明谷上任推動「三橫三縱」公路網如期兌現。

話鋒一轉，邱建富抨擊王惠美交通政見，他說，王惠美台北反前瞻、回彰化支持前瞻，提出南彰化輕軌計畫，態度前後不一、反覆無常，鄉親放心把縣政交給這種人嗎？高雄台北開發捷運經驗，等道路開通後所有公共運輸不夠會塞車時再來蓋捷運，才符合人民需求，運輸量夠才不會賠錢，南彰化蓋輕軌，土地成本太高、人口數不夠，網路留言撻伐聲浪一面倒，連國民黨議長謝典霖也反對，計畫天馬行空，愚弄鄉親。

邱建富左批南彰蓋輕軌是倒閉計畫，右捧北彰蓋捷運是繁榮計畫，他指出，彰化9鄉鎮市的人口數和彰南17個鄉鎮市接近，但彰南土地面積是彰北2倍大，人口密度來看，彰北才適合蓋捷運，彰北每天約有30萬人口往返台中通勤上班，全國古蹟最多的2個城市剛好都在彰化縣，彰化市18個、鹿港鎮16個，每年鹿港遊客800萬人次、彰化100萬人次，彰北捷運匯集交通運輸和觀光功能，運量絕對夠，可以損益兩平。

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