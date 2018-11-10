獨家》軍友社霸占國產 黨產會查出「國軍英雄館身世之謎」

行政院黨產會查出，高達1億2800萬元勞軍捐，被用來興建台北國軍英雄館，屬於國防部財產的台北國軍英雄館建物，被軍友社無償佔用數十年。圖為台北國軍英雄館外觀。（記者陳鈺馥攝）

2018-11-10 12:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會持續調查軍人之友社霸佔國產情況，發現台北國軍英雄館興建費不只5000萬元，實際高達1億2800萬元來自勞軍捐，屬於國防部財產的台北國軍英雄館，則被軍友社無償佔用數十年。

黨產會委員痛批，國防部從以前到現在，針對軍友社何以能無償佔用位於西門町鬧區的台北國軍英雄館，對外說詞都是軍友社早年募款出資興建的，但事實並非這一回事。

興建費來自1.28億元勞軍捐

委員強調，黨產會已從勞軍捐分配會議記錄中查出，台北國軍英雄館身世之謎，該建物是在1978年透過國民黨社工會分錢，將1億2800萬元「不樂之捐」勞軍捐，分成3筆預算經費所蓋出來的，土地則使用軍方土地。

黨產會查出，當年主導勞軍捐分配會議是國民黨社工會，國防部有總政戰部、警備總部政戰部2單位參與分錢，婦聯會、軍友社2組織為固定收錢班底，用來興建台北國軍英雄館3筆錢各為5000萬元、4800萬元、3000萬元。

委員提及，從台北市國軍英雄館重建碑可看出，建物1981年九三軍人節落成啟用，由國防部組成的興建委員會擘劃，將原址擴增為1千餘坪，還有前參謀總長宋長志落款，期勉入住官兵「精誠團結...消滅萬惡共匪。」

「軍友社非政府機關，憑什麼長年霸佔國產營利！」委員質疑，黨產會正調查軍友社是否為國民黨附隨組織，或國防部的外圍組織，軍友社有如此大特權可無償佔用，連監察院糾正國防部後，軍友社都還能繼續賺，

此外，位於新營的台南國軍英雄館，最早土地所有權人為台南縣政府，縣市合併後改成台南市府，雙方訂有土地租約，但由台南市進出口商業同業公會籌建的建物，現登記在軍友社名下，顯來自勞軍捐所興建。