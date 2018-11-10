中國「孵化器」現倒閉潮！被騙被拐失敗案例層出不窮

2018-11-10 11:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國從2015年喊出「大眾創業、萬眾創新」的口號，號稱是全球孵化器最多的國家，各省市紛紛推出響應「雙創」的政策，但政策不到一年，就有一半孵化器倒閉或面臨轉型，而去年相關政策補貼結束，深圳立刻有100多家孵化器倒閉，北京、上海等地孵化器即使存活，但閒置率高達5成。兩岸人士直言，「中國孵化器暴起暴落，專對台青提供服務的孵化器會好到哪裡去？」

中國所謂的「企業孵化器」，概念類似台灣的「育成中心」，是給初創的小企業提供所需基礎設施和一系列支援性綜合服務。這些小型企業可透過孵化器獲得場地設備、租金減免、創業輔導、服務諮詢等資源來度過體質虛弱的草創期。

中媒分析，同質化競爭嚴重、無法提供配套服務、極度依賴政府輸血等，早已成為中國孵化機構最嚴重的問題。真正能履行提供服務的孵化器僅是少數，越來越多僅依靠收取場地租金為繼，不但無法給入駐企業提供更多、更專業的服務和指導，若缺少政府的相關補助，自身的經營狀況都成了問題。

重慶原道窩克企業孵化器公司CEO張遊瑀在接受中媒採訪時就坦承，比起創新創業，許多孵化器經營者更在乎「今年能拿到政府多少補貼」，安穩當個「二房東」。

不僅如此，2016年1月中國爆發首例孵化器騙局，四川成都的一名孵化器負責人以提供免費辦公室、代註冊公司、裝修款、辦公室押金等理由騙取創業者的金錢，受害者還包括多名大學生。此外，還有以人頭騙補助金，相關案例層出不窮。

兩岸人士指出，中國本身的孵化器都面臨如此複雜的問題，兩岸青創基地的孵化器情況也好不到哪裡去，台青創業成功機率根本不到1％，多數台青失敗慘賠，但也有人拿到補助就落跑，當然也有被騙、被坑，或是因中國內部體制矛盾所導致的糾紛。然而在兩岸現今氛圍下，台青多不願向台灣官方求援，因此很難統計受害台青人數。