美國人權基金會：沒有台灣科技 我們都是中共的奴隸

國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」10日在台北登場，人權基金會策略長格拉德斯坦（AlexGladstein）主持開幕式。（記者廖振輝攝）

2018-11-10 11:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」首次移師亞洲舉辦，今於台北登場。人權基金會首席策略長阿雷克斯‧格拉德斯坦（Alex Gladstein）今開幕時演講時以台灣國旗與投票示意圖為背景，強調台灣經驗再次確認民主人權是普世價值；他也特別提到台灣的台積電為全世界製造手機元件，是非常重要的存在，因為中共也製作大量元件，「如果沒有TSMC，我們都會變成中國共產黨的奴隸！」

「奧斯陸自由論壇—台灣」今天在台北登場，巴林詩人及哈維爾創意異議人士獎得主阿可兒莫西、柬埔寨流亡反對派領袖莫淑華、越南歌手玫瑰、同志維權人士小奧瑪雪瑞夫、BuzzFeed新聞中國分社社長李香梅、俄羅斯民主維權人士卡拉穆爾札、人權組織創辦人柏赫、馬來西亞調查記者布朗與脫北者池成鎬等人發表演講。

主辦單位人權基金會首席策略長阿雷克斯‧格拉德斯坦於開幕式發表演講。格拉德斯坦說，人權基金會為促進全世界民主與人權而存在，自2009年起舉辦「奧斯陸自由論壇」，也獲得挪威政府支持。這次首度移師亞洲，希望將這樣的經驗帶到亞洲，成為一個集結眾人的區域資源中心，推廣人權。

肯定台積電 呼籲與台灣站在一起

格拉德斯坦說明，亞洲也有韓國與日本等選擇，但台灣從專制到民主的歷程帶給他們很多啟發，來到此地不僅要分享故事，也想學習台灣的經驗。另外，格拉德斯坦說，台灣相當重要，因為台灣再次確認民主人權不是西方獨有，而是普世的價值。

格拉德斯坦最後提到民主、人權與科技，使公民運動開展不一樣的未來。他問在座聽眾多少人持有手機？並接著提到台灣的台積電公司，他說，TSMC為全世界手機製造元件，「就是自由！就是主權！」因為中共也製作大量元件，「如果沒有TSMC，我們都會變成中國共產黨的奴隸！」

格拉德斯坦向聽眾呼籲，如果你們在意自身資料的獨立性，「就要支持台灣，與台灣站在一起。」

台灣民主基金會也贊助此論壇活動，民主基金會執行長廖福特也出席活動，並致詞分享台灣民主轉型過程。台北市政府、John Templeton組織、開放文化基金會、Wikimedia、婚姻平權大平台與Twitter等單位也贊助支持此活動。