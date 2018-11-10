扁案10週年音樂晚會 陳致中：阿扁一定會出席

2018-11-10 11:46

〔記者黃建華／高雄報導〕台中監獄11月8日派人向前總統陳水扁傳話，轉達長官要他不能參加11月11日扁案10週年音樂晚會。對此，阿扁在臉書「新勇哥物語」回稱「不能不應也不會缺席此一盛會」！民進黨高雄市議員候選人陳致中上午也表示，難道被迫害者連講話的人權都沒有嗎？他強調，父親陳水扁一定會出席這場扁案10週年音樂晚會。

陳水扁在新勇哥物語指出，他會出席扁案10週年音樂晚會向支持者致意感謝，否則「將北上總統府跟蔡總統攔車陳情？或者不接受媒體採訪也能在家踹共？」

高雄市議員候選人陳致中今天上午受訪表示，對於中監傳話不讓他父親出席扁案10週年音樂晚會，他感到震驚與不解，以前父親可以出席音樂會，為何這次不可以？他認為，這是音樂活動，並非政治造勢活動。「難道是怕阿扁講出受特偵組迫害的真相？」

他認為，如果遭受政治迫害者不能講真相，實有違公義天理，而10年風霜崎嶇路上，大家對他父親不離不棄，若不親向支持者表達內心感謝，更說不過去。

陳致中並痛批，當年葉姓檢察官涉嫌教唆辜仲諒作偽證，迄今卻未被究辦，當年一名劉姓審判長要放阿扁，最後卻變成羈押，他更質疑是政治介入所致，他說，這些當年他父親遭受迫害的事情，若不講出來，外界誰會知道！

陳致中並抨擊前總統馬英九同樣涉及國務機要費案，卻到處趴趴走，還能發表「不排除統一」的言論，如果父親陳水扁連出席扁案10週年音樂晚會，講出遭受迫害的權利都沒有，難道不也是政治迫害嗎？他最後強調，父親陳水扁一定不會在扁案10週年音樂晚會缺席。