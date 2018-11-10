中國31條對台政策騙人的！ 台青刊廣告控訴：沒誠信和保障

「台青自救聯盟」在媒體刊登廣告，控訴有中國官員在政府內部會議上說「台青是不會下蛋的母雞！」台青批評，中國所謂「31條對台政策」根本沒有誠信與保障。（記者鍾麗華攝）

2018-11-10 11:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕對岸拉攏台青赴中創業，中國國台辦授牌成立的兩岸青創基地與示範點多達76個，不過，上月卻有署名「台青自救聯盟」在媒體刊登廣告，控訴中國強拆基地，甚至有官員在內部會議說：「台青都是不會下蛋的雞！」台青批評，中國所謂「31條對台政策」根本沒有誠信與保障，「說什麼兩岸一家親？怎麼都是騙人的！」

青創基地與孵化器向來是中國對台青統戰的工具之一，國台辦今年5月宣佈在天津、上海、福建等15個省市新設22個兩岸青創基地和示範點。而上月也公佈，截至2018年上半年，累計超過1萬名台青在基地示範點實習就業創業、超過7萬人次參與各類交流活動。

中官員竟罵「台青是不會下蛋的雞」

不過，「台青自救聯盟」上月刊登廣告，控訴中國福州市政府為蓋地鐵堅持拆遷國台辦授牌的兩岸青創基地。2016年至今有近50家台灣企業、百名台青進駐「福州零到壹創業小鎮孵化基地」，包括食品加工、物流貨運、文創與互聯網等產業。

台青控訴，他們投入大量資金，挹注許多人力、物力、心力與勞工，其中8家還曾獲福建團省委101扶持計畫的「創業之星」，但福州市政府罔顧台青企業生存權，堅持要拆基地，並在一次內部會議中，某副廳級官員竟說：「不用管他們，台灣青年都是不會下蛋的母雞！」對台青的努力完全打翻、化為烏有。

基地績效差 多數台青已認賠殺出

曾在中國創業的台青感慨，原來台青在中國眼裡是「不會下蛋的雞」，但他也認為，這說法也點出台青赴中發展的困境，台青一直難以融入中國市場與社會，「這樣如何生得出蛋」？據他所知，多數台青已認賠殺出，但留下的大多脫離不了中國補助，這是中國控制台青的最大利器。

熟悉台商圈人士解釋，中國在發展兩岸青創基地之初，找台企聯底下的台青會或台商第二代，以「代理人模式」，招攬台青到青創基地發展：同時把過去馬政府時代對台的「讓利」、採購台灣農漁產品的涉台經費，轉而投注在青創基地對台青的各項補貼上，但績效不彰，至今沒有生出一個知名的「樣版」。

他指出，台青現所面臨的問題，跟當初台商西進十分類似，台商在中國被坑、被騙後，在當地救濟無效下，只好轉而回台控訴，開記者會、登廣告，讓更多台灣人了解，他相信「台青自救聯盟」不是唯一案例。