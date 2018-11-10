美國籲中國恢復兩岸穩定 尊重台灣國際空間

美國國務院向中國呼籲，恢復兩岸穩定，尊重台灣的國際空間，反對任何一方使用武力或脅迫的行動改變現狀。（法新社）

2018-11-10 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國9日在華盛頓舉行第2輪的外交與安全對話（D&SD），雙方在台灣問題上，各自表明立場。美國國務院向中國呼籲，恢復兩岸穩定，尊重台灣的國際空間，反對任何一方使用武力或脅迫的行動改變現狀。

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、國防部長馬提斯（James Mattis），以及中國中央政治局委員楊潔篪、中國國防部長魏鳳和等人參與了這次對話，會後記者會上雙方都主動談到台灣。

美國國務卿龐皮歐當著楊潔篪的面表示，美國與「民主台灣」關係堅定，美國長期以來的「一中政策」沒有改變，也關切中國不斷升高脅迫他國的作為，壓迫台灣的國際空間。

會後美國國務院特別以「發言人辦公室」名義、發出關於美中外交與安全對話的「新聞記要」，表達美國的立場，談到包括台灣在內的9個要點。內容大致是美國根據「台灣關係法」和「三個聯合公報」重申對美國「一中政策」的承諾，並呼籲中國恢復兩岸穩定，尊重台灣的國際空間，美國反對任何一方改變現狀的單方面行動，包括訴諸武力或脅迫。

有關南海問題，國務院說，美國呼籲中國從有領土爭議的南沙群島撤出其飛彈系統，並重申所有國家都應避免透過脅迫或恐嚇來解決爭端，美國仍會在國際法允許下，在任何地方執行飛行或航行任務。

對於新疆問題，國務院強調，美國對於中國不遵守人權和宗教自由感到擔憂，中國在新疆的鎮壓活動破壞了人權和地區安全。