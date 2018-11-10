「徐自強案」侯友宜避重就輕 蘇貞昌：逃不了因果報應檢驗

民進黨新北市長候選人蘇貞昌（前左）與行政院長賴清德（前右）今天早上至蘆洲三蘆市場掃街拜票。（記者陳心瑜攝）

2018-11-10 11:21

〔記者陳心瑜／新北報導〕徐自強冤案成新北市長選戰攻防議題，徐自強案件義務律師團之律師日前投書媒體，質疑國民黨新北市長候選人侯友宜避重就輕以「沒看過徐自強」打發這起由他偵查總指揮的命案，民進黨新北市長候選人蘇貞昌也痛批，侯友宜應該面對社會的質疑，問東答西，還是逃不了因果報應的檢驗。

蘇貞昌說，包括自己在內的社會各界，沒有人講侯友宜刑求徐自強，但同案被告就是被警察一再的刑求，遭灌水、夾手指等等慘無人道的對待，受不了才供出徐自強，以致於徐自強被關了16年冤獄，被判7次死刑，基層員警也在法院當庭證供，總指揮就是侯友宜。

蘇貞昌表示，這件事情是社會矚目的大案，對於社會的質疑，侯友宜應該講清楚，侯身為總指揮，只講沒有見過徐自強，問東答西最終逃不了因果報應的檢驗。

徐自強案件義務律師團之律師林永頌、嚴心吟投書指出，侯確實沒看過徐自強，但當時被刑求、不當詢問的人是另外兩名共同被告，因為這兩名共同被告供出了徐自強，導致徐自強遭羈押16年、纏訟20年、被判7次死刑、1次無期徒刑的冤案人生，更感嘆侯友宜失去反省能力。

蘇貞昌今天在行政院長賴清德陪同下，至蘆洲三蘆市場掃街拜票並進行車隊掃街，在選戰倒數14天時爭取支持。