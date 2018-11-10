馬提「新三不」 賴揆批：卸任多久就露出馬腳

行政院長賴清德今天早上陪同民進黨新北市長候選人蘇貞昌掃市場拜票。（記者陳心瑜攝）

2018-11-10 10:26

〔記者陳心瑜／新北報導〕前總統馬英九日前提出「新三不」主張，相較過去的三不「不統、不獨、不武」，不統變成「不排斥統一」，對此，行政院長賴清德直指「馬前總統終於露出馬腳」，表示台灣的前途只有台灣人民可以決定，不是任何一個人、政黨可以片面決定，更表示不能為了個人歷史定位或是政黨的利益，出賣台灣人民的權益。

賴清德今天上午陪同民進黨新北市長候選人蘇貞昌前往新北市蘆洲區傳統市場掃街，活動前接受媒體訪問。

現場媒體提問，是否認為新三不這樣的說法和馬過去的九二共識違背？賴清德回應，這個說法（新三不）和馬過去一貫的主張相違背，當過總統、曾經得過民意的支持的人，卸任才多久，就馬上改變、露出馬腳，這些都不對。

賴清德說，馬的「不排除統一」可以說讓社會清楚了解，也強調台灣前途只有台灣的人民可以決定，不是任何一個人、政黨能片面決定，每一個人對主權的捍衛，還有自由民主人權的維護都有責任，不可以為了個人歷史定位或是政黨的利益，出賣台灣人民的權益，更表示「相信這樣的一個說法不會得到台灣人民的支持」，那也非常不應該。

至於馬是否為選舉而提出新三不，賴清德反問，馬在選舉這段時間才講，不是為了選舉是為了什麼？