軍改訴願忙翻天 國防部急徵13位聘僱人員薪資為...

2018-11-10 10:08

〔記者羅添斌／台北報導〕軍人年改已在今年7月1日上路實施，退伍軍人不滿權益受損，紛紛向國防部提出訴願，訴願案件收案太多，更讓軍方吃不消，國防部已在本週發佈徵才公告，要招聘僱13位臨時聘僱人員，協助軍方處理訴願案的各式行政事宜。

根據國防部公佈的招聘公告，這批臨時聘僱人員，工作性質是協助辦理軍人年金改革訴願案件的收文、分類、發文、歸檔、裝訂、用印、寄送等等，以及案卷編碼、歸檔。本月12日止受理報名，並在本月15日辦理甄試。

國防部也表示，相關人員若經招聘，僱用期間為今年11月21日至明年的8月10日止，薪資為每月27600元（內含勞健保費用）。至於這個薪資具不具備吸引力？相關官員說，工作性質單純，薪資應該符合市場標準。

國防部還說，退休公務人員再任政府編列預算支給俸（薪）給、待遇或公費的機關（構）、學校或團體職務且每月支領薪酬總額超過法定基本工資，依「公務人員退休資遣撫卹法」規定，要停發領受月退休金。

此外，國防部還表示，此案甄選人員須符合部頒「國軍編制內及臨時聘雇人員管理作業規定」的查核標準條件，另進用後因涉及國家機密，後續進入大陸地區，應遵「從事國防事務現職及退（離）職人員申請進入大陸地區作業規定」辦理。