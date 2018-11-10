「不斷有人貶低高雄」 導演楊雅喆：不愛自己便甘心為奴

「血觀音」導演楊雅喆。（資料照）

2018-11-10 09:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕九合一投票日逼近，文化界人士紛紛跳出來力挺高雄，金馬獎最佳影片「血觀音」的導演楊雅喆昨晚也在臉書以「貶低」為題發文，強調不斷聽見有人貶低台灣、高雄，如此讓我們不愛自己，便甘心為奴。最後還標記wecare高雄，回應藝文界人士對高雄的關懷。

高雄市長選戰白熱化，許多藝文、學術界人士，包括小野、柯一正等人，紛紛跳出來力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁。

「血觀音」導演楊雅喆昨晚也在臉書發文，該片曾囊括金馬獎最佳女主角、女配角、最佳影片、最佳劇情，及觀眾票選最佳影片獎，是高雄市政府以「高雄人」投資的電影，取景在高雄多處景點，包括橋頭糖廠廠長宿舍、旗山大衛營高爾夫球場、前金哥雅美術社、田寮隆后宮、岡山及旗津等。

楊雅喆昨晚在臉書上，以「貶低」為題發文。他表示：「讓你覺得自己矮，你就永遠不想跳起來；讓你覺得自己胖，你就永遠羞於自己的身材；那麼他就更容易控制你，因為連你都覺得自己一文不值。」

楊雅喆舉例說，以往婚娶時，婆家人都會下馬威，從戴戒指的那一刻，就想盡辦法將女人「壓落底」，這套方法從古馴馬到壓制女人，乃至於征服異族都好用。

他強調：「所以我們會不斷聽見有人貶低台灣、貶低高雄、貶低綠能、貶低LGBT族群（註：女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者的英文首字母縮略字）、貶低你家的水果與虱目魚；如此，我們便不愛自己，便甘心為奴」。

發文最後，楊雅喆還標記即將於11月17日發起大氣球遊行的「wecare高雄」活動，回應藝文界人士對高雄的關懷。