北市府主管傳令「幫忙撈人」 柯P造勢被爆要員工撐場面

北市公務員收到秘書、主管轉傳的柯文哲動員令，並附上柯文哲造勢文宣，交代「請幫忙動員」。（爆料者提供）

2018-11-10 07:16

副市長開會 當眾問局處可動員多少人

〔記者郭安家、黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午4點起於台北市政府廣場舉辦「萬人應援決戰市府路」活動，市府公務員爆料，為撐出萬人場面，市府高層、挺柯官員，利用職務之便交辦柯動員令。柯親信、市長室主任蔡壁如日前已在工作群組為柯動員引發內部反彈；豈料，副市長鄧家基前天在會議中竟高調問各單位動員人數。公務員敢怒不敢言，質疑柯團隊違反「公務員行政中立法」，不滿市長竟把公務員都當免費走路工。

員工反彈 不滿被當免費走路工

國民黨市議員候選人游淑慧痛批，柯身為市長，參選以來卻一直帶頭違法，相當惡劣。民進黨議員顏若芳也說， 柯口頭常說討厭動員，但這種行為跟國民黨長期用遊覽車載人造勢，是一樣的行為。

上週開始，各局處不少公務員都收到秘書、主管轉傳的柯文哲動員令，寫著「你好，我是柯文哲。……我們將在市府前舉辦選前活動《#teamKP，挺柯P》，……，請揪你的親朋好友前來分享」；動員令還備註要穿著白色T-Shirt。

柯文哲動員令由主管們在LINE層層交辦，還附上有柯文哲圖片的活動文宣圖檔，也不諱言說「要幫忙撈人了」，甚至明確告知要動員多少人，還特別提醒今晚的造勢柯文哲7點會到場。

爆料者表示，市府高層不只動員今天府前活動，蔡壁如日前就大剌剌在市府登革熱防疫工作LINE群組，張貼柯的內湖行動競選總部活動文宣，讓不少公務員傻眼。

爆料者說，豈料，副市長鄧家基前天主持某個會議時，還當場問下屬今天活動可動員多少人？兵役局跟消防局居然說要動員500人以上；結果「手下不多」的局處，當場不知如何回報，回單位還與同仁苦惱要動員多少人。

市府發言人︰鄧家基未指示動員

對此，市府發言人劉奕霆表示，柯文哲請假後，鄧家基確實有召集首長開會，但只是討論市長請假期間，如何就市政議題應對媒體，完全沒有下達動員指示。

曾在市府任職的游淑慧指出，昨也接到投訴，竟然由副市長要求公務員違法，選舉選到這樣太可悲。顏若芳指出，動用職權去逼迫下屬站在台下，不去還會被局處首長點名，會讓公務員不好過，是非常不妥的行為。