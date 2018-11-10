改革方向沒有錯！ 蔡英文：請用選票守護台灣民主

2018-11-10 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文9日晚間9點46分，在臉書上重申宜蘭之夜演說內容，她表示今日為自己就職總統的904天，過去所有總統不敢碰的政治議題，自己都開始著手解決，改革的方向沒有錯，希望全體國民能用選票護住台灣的民主價值。

蔡英文指出，在這904天內，有一段時間只要離開官邸，特定的抗議團體如影隨形，使用穢言、破壞台灣和諧的方式攻訐正府團隊，「我都看在眼裡。說心情沒有受到影響也是騙人的。」但自己把所有的事情忍下來，轉而思索如何降低改革帶來的衝擊，因為台灣只有1個，大家都必須繼續在這塊土地上生活，「再怎麼困難，我作為總統，都要為台灣忍下來。」

蔡英文表示，2016年，全台灣有689萬多張的選票支持自己上任，這些人均期待台灣有所改革，因此政府推動非核家園、年金改革、經濟轉型、基礎建設，過去沒有1位總統敢接觸自己正在解決的問題，只有自己在上任後實現改革承諾，放手一搏，而全部的改革，也都是為了台灣的下一代，「請各位相信，國家正在走在正確道路上」。

蔡英文提到，現在有很多人會批評執政團隊，認為改革步調太慢、欠缺周全規劃，可能是對理想堅持度不足，「這些批評，我都聽到了」，自民進黨執政以來，有些事情真的沒有與民間充分溝通，政府絕對會改進，但請民眾別因此「讓反改革的力量死灰復燃」、「不要做出讓你會後悔的選擇」。

國民黨呼籲教訓民進黨 蔡英文：逢中國打壓他們在哪？

九合一大選即將在11月24日進行，人民認為民進黨若做得不夠盡善盡美，自己願意虛心聆聽民眾心聲，但國民黨想要教訓民進黨，「我要問，國民黨憑什麼！」，過去國民黨不推動改革，現在民進黨政府來做，他們卻拚命抵制、指指點點，「好像這一切不是他們造成的」。

蔡英文批評，每逢中國打壓台灣，國民黨有和台灣人民站在同陣線嗎？這次大選受到全球矚目，各國都在看台灣人民的意象，也正因此「更不能支持傾中的政黨」，否則國際社會會認為台灣人甘願屈服，若人民有任何怨懟，都可找上執政者發洩，但現在需要守護台灣價值的政黨抵抗中國，希望民眾能用張張選票作為後盾，「一起展現堅守台灣價值的決心，守護民主、堅持主權」。

蔡英文臉書全文