台鐵包袱重 政院大體檢：資產與營運應切割

2018-11-09 22:44

〔記者李欣芳／台北報導〕普悠瑪翻車事故造成重大死傷，行政院由政務委員吳澤成召集的行政調查小組，以及另一政委張景森召集的「台鐵大體檢專案小組」今天分別召開會議，釐清事故原因、會商台鐵改革方向，行政調查小組下週並將進行第3輪的訪談，預定訪談台鐵局相關單位主管、副主管計7人。

「台鐵大體檢專案小組」由張景森擔任召集人，交通部長吳宏謀擔任副召集人，邀國發會、經濟部、工程會、財政部、人事總處、主計總處等機關，以及機電、土建軌道、營運、管理等領域專家及台鐵基層員工共同組成。

「台鐵大體檢專案小組」在會中除要求台鐵局應儘速成立安全專責單位之外，並直指「台鐵過去包袱沉重」，未來應採資產與營運切割，作為長期財務問題解決之道。

有關台鐵票價是否調漲，行政院大體檢小組表示，後續將研議票價機制以及虧損與法定優待補貼議題。

大體檢專案小組今天也討論台鐵永續經營策略及財務改革行動方案，決定請交通部儘速確認台鐵於運輸市場的定位，以利台鐵局調整營運策略，包括未來購車計畫、人力配置及組織架構等。

有關普悠瑪ATP（自動防護系統）及監控系統連結的診斷，決定請台鐵局於11月底前完成遠端監視系統配線銜接及檢測工作，並檢討如何提升ATP妥善率，另請諮詢小組再檢討其他可行的配套措施。

專案小組並決定下設諮詢小組，由交通部政次王國材擔任執行長，邀請專家學者會同台鐵局及鐵道局同仁成立土木軌道與系統整合、機電、營運及組織管理等四個分組，分別由委員廖慶隆、謝長安、林祥生、張玉山擔任主持人，後續由各分組主持人就行車事故系統分析及安全管理體系升級、車輛採購與列車車輛異常狀況、維修制度、運轉系統、軌道系統安全、整體組織效能等進行檢討。

至於行政院的行政調查小組，今天討論列車出軌車廂運動行為、普悠瑪列車傾斜功能及ATP相關議題研析成果，其中列車出軌車廂運動行為將委請專業顧問進一步分析，下週並將進行第3輪的訪談。