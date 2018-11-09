一週親征宜蘭兩次 蔡英文允諾：加速評估東部交通建設

2018-11-09 21:51

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭選情白熱化，總統蔡英文本週2度親征宜蘭站台，蔡總統強調，將來政府會全力推動蘇花改工程，東部交通建設每一項都會加速評估，做出最專業決定，「因為東部交通建設整體提升，是我們不可迴避的責任！」。

民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀，今晚在羅東鎮光榮路舉辦競選總部成立大會，包含總統蔡英文、前行政院長游錫堃、宜蘭縣代理縣長陳金德都到場力挺，宜蘭綠營要角一字排開，陳歐珀陣營估約有6000名支持者到場力挺。

蔡總統直言，在民進黨執政任內，國道五號完工，為宜蘭帶來人潮，接下來她要繼續拚觀光，「我們會推出更多觀光政策，讓國民旅遊把花東當作首選」，蘇花改工程也會全力完成，讓宜花東交通更便利。

10月21日普悠瑪事故造成18死、190人受傷，蔡總統坦言，事故發生後，她更知道東部交通建設的重要性，「讓東部交通建設整體提升，是我們不可迴避的責任，也是一定要做的事情。」

蔡總統強調，在地鄉親的期待，她都聽到了，每一項交通建設中央政府都會加速評估，做出最專業的決定。

話鋒一轉，蔡總統也批評國民黨，她直言，國民黨說要「換人來做」，但過去國民黨執政，宜蘭童玩節取消，「若讓他們再回來，不知道還會取消什麼？」她呼籲選民做出最明確選擇，讓宜蘭持續發光發熱。