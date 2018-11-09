與張清照同台搶攻海線 盧秀燕高喊：用選票改變台中

藍營台中海線大團結，呼籲民眾支持。（記者張軒哲攝）

2018-11-09 22:29

〔記者張軒哲／台中報導〕選舉進入倒數，台中市長候選人盧秀燕競選團隊今晚（9日）在清水紫雲巖廣場，與現任副議長張清照舉辨聯合政見發表會，數親千名支持者齊聚，盧秀燕呼籲清水鄉親站出來，用選票改變台中，不能讓經濟沉淪，要讓孩子安心呼吸空氣。

受到「韓流」外溢效應影響，藍軍支持者歸隊，擠爆紫雲巖廣場，包括立委蔣萬安、台南市議員謝龍介、盧秀燕競選總部立委江啟臣、總幹事顏寬恒和副主委楊瓊瓔都到場為盧秀燕、張清照站台助陣。

蔣萬安用台語致詞說，最近競選對手開始發出各種抹黑奧步，但盧秀燕說她根本不怕，因為她所有的政見，都是為了改善市民的不滿而提出，自然能獲得市民肯定，民進黨對手總是拿奇怪的數據說台中空污有改善，民眾卻感受不到，呼籲民眾票投給盧秀燕和未來的議長張清照，才能聯手解決空污問題。

謝龍介說，高雄人說他們的頭殼已經清醒了，這回決定要「翻盤」，台南這兩天的民調也表示要「翻盤」了，現在就剩台中了。

副議長張清照說，這3、4年來，台灣政治亂、經濟差，大家鄉親一定要站出來，用選票來把他改變，全力拚經濟，台中負債已經100多億，不要讓台中成為第二個高雄，11月24日台中要改變，議員選5號張清照，市長選3號盧秀燕。

盧秀燕說，4年前，大家讓民進黨完全執政，結果勞基法來回修兩遍，搞得勞資雙方都受重傷；能源政策也亂搞，全台處處鬧空污，經濟更是持續往下滑，大家再怎麼努力，薪水就是不會漲；所以，這次，台灣人一定要站出來，表達自己的心聲，政府才知道要反省、改革！