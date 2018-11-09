柯文哲艋舺掃街 被罵「垃圾市長，去死一死」

台北市長柯文哲9日出席「柯文哲行動競總趴趴GO─龍山寺場」活動，隨後到廣州街夜市掃街拜票，爭取選民支持。（記者羅沛德攝）

2018-11-09 21:18

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今晚（9日）到艋舺公園舉辦行動競總「PA PA GO」造勢，隨後到廣州街夜市掃街拜票，期間遭遇到至少3次抗議，痛罵柯文哲取消重陽敬老金，甚至有人激動怒罵「垃圾市長，去死一死」，柯文哲則專注於拜票行程，對於民眾抗議，均由隨扈、心腹蔡壁如處理。

又因砍敬老金被嗆 蔡壁如出面處理

柯文哲晚間7點半抵達龍山寺參拜，聚集在艋舺公園的街友、長者看到後，當場抗議、痛罵柯文哲取消敬老金。蔡壁如出面將抗議群民帶到一旁，只見一群人圍著蔡壁如斥責「不尊重老人」、「說拿去還債，我們看不到啦！」

蔡壁如事後說，艋舺公園本來就會聚集一群街友或老人，看到他們叫囂時，就帶到一旁公園討論，發現他們應該都是低收入戶，結果前社會局長許立民說，艋舺有80％的遊民不是台北市民，而是新北市民。

蔡壁如說，雖然心想「他們都領到新北市的老人年金了，來台北市嗆我幹嘛？」但還是說明了柯文哲做的政策，因為他們都不知道台北市有老人共餐和老人服務據點，「很多老人其實是支持我們的，有些嗆聲的雖然不知道是新北市民還是台北市民，但柯市府的口號是做到務實對話，因此有請他們留下電話和名字，將請萬華區公所個別打電話關心。」

而柯文哲在行動競選車上致詞時，台下又出現一對年長男、女抗議「好幾年沒得領（重陽敬老金）」，但柯文哲仍專注於演講，抗議人士隨後就自行離開。

柯文哲到廣州街夜市掃街拜票時，雖受到逛街民眾、攤商熱烈歡迎，又在商圈人士沿途高喊「凍蒜」下展現高昂氣勢，但啟程不久又遇到一名中年男性痛罵「垃圾市長，去死一死」，在警方上前關切後才噤聲。