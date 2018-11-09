避談經濟怎麼「孫悟空大鬧天宮」 韓國瑜：等政見會再說

韓國瑜（左）今晚與布袋戲大師黃俊雄同台，手套著孫悟空木偶出場。（記者洪定宏攝）

2018-11-09 23:13

〔記者洪定宏／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜今晚（9日）在林園區舉辦造勢晚會，安排黃俊雄布袋戲演出；韓國瑜聲稱高雄的經濟要像「孫悟空大鬧天宮」，大幹一場，但記者追問拚經濟的內容，他卻說，要等公辦政見會再說明。

這場晚會現場排了3000張塑膠椅，旁邊還有政論節目錄影，排了500張塑膠椅，總共3500個座位；但晚間7點開演時，不僅已坐滿，還有人站在舞台前方，擋到他人視線，引發不滿者高喊「坐下」，差點引爆衝突。

布袋戲「辦仙」後，黃俊雄致司說，20多年前曾到高雄公演，他盛讚高雄人有感情、義氣，以「金光閃閃、瑞氣千條」，介紹左手套著孫悟空木偶的韓國瑜出場。

韓國瑜細數史艷文、哈買兩齒、秘雕等耳熟能詳的布袋戲人物，稱讚黃俊雄布袋戲是台灣重要文創，也希望對文創有興趣的年輕人，能在高雄發光發熱。

韓國瑜離開舞台，從後方離去過程，被數百熱情民眾簇擁，在休息室受訪後離開，部分民眾也跟著離開，導致現場部分座椅空著。

韓國瑜今天下午在掃街拜票前說，高雄的經濟不能再像一灘死水，中低階層民眾過得太辛苦了，所以要像「孫悟空大鬧天宮」大幹一場，代表高雄在經濟領域要勇敢站起來、往前衝、脫胎換骨。