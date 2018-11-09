金城鎮長候選人許燕輝MV出爐 看見「更新的力量」

「更新的力量」競選MV透過女主角穿梭在金城鎮老街、市集及傳統與現代建築間，傳達「更新」的精神。（圖由許燕輝提供）

2018-11-09 23:14

〔記者吳正庭／金門報導〕金門5合1選舉熱度升高，首善之區的金城鎮長競爭更激烈，候選人許燕輝今天發表競選MV「更（ㄍㄥ）新的力量」，希望有機會變成洗腦神曲，闡述新思維、新力量堅定向前進，讓金城鎮更美好的想法，爭取選民認同。

某鎮長競選陣營人士分析，國民黨在金門基層實力鬆動，許多由國民黨支持上壘的現任鄉鎮長都未發揮母雞帶小雞的作用，徒讓黨外看笑話，也讓非國民黨提名候選人增加出線機會。

許燕輝相中「鎮」心思變，一出馬競選直接打出「金城更（ㄍㄥ）新」、「金城更（ㄍㄥˋ）新」口號，擺脫舊思維，就像此次發表的競選MV，全曲除人聲外，均透過電腦數位音源製作，利用合成器創造清新有趣的聲響。

MV畫面透過女主角的饒舌與演繹，將金城鎮市集、傳統與現代建築的交錯，結合空拍鏡頭，將不同一般人所見的視野與快速流動的拍攝手法，傳達「更新」概念。

許燕輝說，把這次選舉當成改變金門政治文化的社會參與活動，因此秉持著「全民參與、眾志成城」的理念，持續開創舞台給年輕人，所以整支MV團隊從參與到製作人員，平均年齡不超過35歲。

許燕輝說，在金城出生、長大、成家立業、生兒育女，是道地的「後浦囡仔」；希望透過這支「屬於金城人的歌」，傳達家鄉的溫度及故事，讓更多人知道金城小鎮的美好。