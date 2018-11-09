有民眾反映花博花太少 盧秀燕：當選會增加數量

2018-11-09 23:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中花博正在開展，國民黨台中市長候選人盧秀燕表示，由於有民眾反映花博花不夠多，接駁車距離園區也太遠，不利於弱勢民眾行走，因此上任之後，將增加花的數量，而且會解決交通相關問題，弱勢民眾方便逛花博，不會太累。

盧秀燕今天舉行交通政見懶人包CF，受訪時表示，有民眾跟她反映，花博裡面的花不夠，花博就是要以花為特色，她當選市長後，要增加花卉數量，使其名副其實。

此外，盧秀燕表示，花博採用的花卉，並不是全部都是當地的花卉，因此她當選後，要用本地的花卉，來照顧本市花農。

她並表示，有民眾反映，下車到園區距離太遠，老人、孕婦等都走的很辛苦，她上任後會進行改善。

她並強調，選上市長後會調整費率，市民不必辦花博卡，因為花博卡只能用一次，台中市民只要憑身分證就可免費入園，非台中市民就要付門票，而動線也要調整，將入園通道要分免費及非台中市民，好比國際機場通關。盧秀燕強調，花博為期半年，會跨越三代市長，她接任後，會好好的辦。

至於花博會不會影響選舉，盧秀燕認為，從多次民調來看，沒有多大的關連。

對此，台中花博發言人陳文信表示，花博與花海節不同，花卉展示選用在地花農生產植栽，並有園藝換檔及補植計畫，帶給遊客新的視覺及多重感官體驗。其他包括身障設施、花博卡優惠及申辦等，均有完整的規劃，且順利運作中。很遺憾盧秀燕如此不了解花博。