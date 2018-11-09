旁聽湖西鄉政論壇！洪添英向吳政杰下戰帖 到縣府論戰

湖西鄉政論壇今天終於成局，鄉長吳政杰（左）、資深媒體人高源流（中）及郁國麟齊聚一堂。（記者劉禹慶攝）

2018-11-09 22:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「湖西鄉政論壇」今天終於成局，湖西鄉長吳政杰與澎湖縣長陳光復競選總部發言人郁國麟正面交鋒，資深媒體人高源流擔任提問人，郁國麟、高源流平日就在網路論戰，被視為藍綠陣營網路代言人，首次同場話題十足。

「湖西鄉政論壇」緣起於民進黨湖西鄉長候選人洪添英一篇署名文宣，質疑中油睦鄰補助款流向，現任鄉長吳政杰3度邀請洪添英進行鄉政論壇，都不了了之，最後雙方對簿公堂，進入司法訴訟程序；郁國麟主動接下戰帖，邀請平日在臉書論戰的高源流擔任提問人，創下全台選舉史上首宗候選人對非候選人辯論紀錄，全程在社群平台直播，洪添英也現身會場觀戰，還向吳政杰下戰帖，擇期在澎湖縣政府論戰。

雙方論戰由中油漏油危機處理展開，吳政杰質疑角色扮演問題，中油隱匿漏油爆發前半年，湖西鄉公所接獲檢舉向環保局舉報，環保局卻無作為，事件爆發之初又不願接手，隨後公害糾紛調處委員會又不邀請鄉公所，吳政杰也重申並非與縣政府對立，而是在垃圾、海纜、風力發電及中油問題立場不同，身為一鄉之長為地方發聲理所當然。

郁國麟則說，中油危機處理權責在縣政府，因此成立公害糾紛調處委員會、供油中心疏漏油應變會議，鄉公所應成為民眾提供損失災害證明窗口，現已合議38件，並賠償養豬戶，同時除了已爭取1800萬補償金，更計畫發放每位鄉民1萬元健保費補助，現交由中油董事會審查。