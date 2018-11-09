前韓國促轉委員長來台見楊翠 分享韓國保守右派抵抗促轉

前韓國促轉機關委員長宋基寅（左）一行人，今日拜會行政院促轉會代理主委楊翠。（促轉會提供）

2018-11-09 18:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前韓國促轉機關委員長宋基寅神父一行人，今日拜會台灣的行政院促轉會，與代理主委楊翠交換轉型正義經驗。韓方向促轉會表示，韓國保守右派對於轉型正義很抵抗，但因市民社會力量，展示許多影視作品讓民眾了解過往歷史。

促轉會表示，韓國「釜馬民主抗爭紀念財團」理事長宋基寅神父、釜山加圖利大學校長金永圭、釜山良書協同組合顧問崔準永、釜山民主抗爭紀念事業會理事文正見，今天下午至促轉會拜訪。

促轉會指出，宋基寅神父曾擔任韓國「為求真相和解之過去史整理委員會」委員長，他帶著對台灣轉型正義的好奇與支持拜訪。

宋基寅向促轉會表示，前韓國總統盧武鉉在2005年12月成立委員會，是依據同年5月國會通過的「為求真相和解之過去史整理基本法」所成立。

至2011年李明博上任後結束，至今仍有大量歷史案件真相未明，亟待釐清，總統文在寅上台後，接續未完工作。

宋基寅提及，韓國國會現正進行基本法修法，修法後或許委員會將再重啟，加速未完成的工作。

他指出，韓國之所以成立委員會，是經許多政治受難者家屬經過長年抗爭而來，委員會成立後，開始接受受難者家屬的陳情申告，仍有多數家屬顧忌會再受迫害不敢來陳情，主動陳情案件並不多。

宋基寅說，韓國預計明年完成相關修法，要彌補過去不足，讓「為求真相和解之過去史整理基本法」更完備，使重新啟動的委員會工作順利。

楊翠今日也問及，韓國社會對轉型正義看法為何？宋基寅表示，韓國社會左右派對立態勢明顯，保守右派對轉型正義很抵抗。然而，過往因為市民社會力量，乃至影劇工作者、藝文人士，以作品讓社會大眾了解歷史，都是政府能繼續推動轉型正義原因。

此外，宋基寅今日很關心總統蔡英文對轉型正義的態度？代理主委楊翠向他說明，轉型正義是蔡總統重要政見，總統相當重視，一定會在任期內推動，即使促轉會今日面對各種挑戰，仍會堅持下去。