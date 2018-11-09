為了東岸停車場 藍綠基隆市長候選人隔空交火

基隆市東岸立體停車場營運移轉案，今天獲得財政部「民間參與公共建設金擘獎」的民間經營團隊獎及政府機關團隊獎，國民黨基隆市長候選人謝立功召開記者會，質疑有弊端，民進黨基隆市長候選人林右昌說，他不明白謝立功為何故意唱衰基隆，還是不用功。（基隆市政府提供）

2018-11-09 18:43

〔記者俞肇福／基隆報導〕財政部今天舉行「第16屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」，基隆市東岸立體停車場營運移轉案，獲得民間經營團隊獎及政府機關團隊獎；國民黨基隆市長候選人謝立功下午召開記者會，質疑「東岸停車場商場」招商發包問題重重，有官商勾結之嫌？

林右昌說，東岸停車場獲得金擘獎的肯定，過去的「基隆之恥」變「基隆之光」，他不明白謝立功為何故意唱衰基隆，還是不用功。

國民黨基隆市長候選人謝立功，今天下午在市議員呂美玲陪同下召開記者會，質問「東岸停車場商場為什麼是鐵皮屋？」開幕後更引發一連串問題，其實從一開始的招商發包就問題重重，有官商勾結之嫌，謝立功說，市府刻意掩飾下，市民是得不到真相，等他12月25日入主市府後，一定讓真相大白。

謝立功競選總部發言人介文汲指出，東岸商場營運前一天就發生餐廳火災意外，開幕5天就發生電梯失靈，以致3個大人2個小孩受困電梯44分鐘，3樓PU跑道也被發現像瘌痢頭一樣一塊一塊剝落。9月間，基隆豪雨，商場裡頭也竟然下起小雨，民眾得撐傘吃壽司，該商場在光鮮的外表內，其實是一座如假包換的臨時性鐵皮屋。

議員呂美玲指出，東岸商場是用OT招標，嚇退一些人後，竟用ROT方式簽約，她在市議會要求市府給合理答案，市府打烏賊戰，答非所問，她得不到想要的答案，請謝立功選上市長後要重新檢驗這問題，抓出幕後黑手，給企業家公平競爭的機會，她還說，基隆經濟要好就要換掉現在的執政黨，給謝立功一個機會。

林右昌指出，過去又髒又臭的東岸停車場，可以說是「基隆之恥」，讓外縣市的遊客「聞」之卻步，對基隆的第一印象大打折扣。他上任利用促參方式，引進廠商把這個空間改造成最新穎、最現代化的停車場，現在更成為基隆的新地標。