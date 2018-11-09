通霄公所拜年看板置入鎮長照片 預算砍掉了

2018-11-09 19:51

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮公所近4年農曆春節前夕，都會放置印有鎮長照片的拜年看板，有鎮民代表認為，公家機關向民眾拜年無可厚非，但不應該放鎮長個人看板，鎮長屬於民選，行政資源不應「替個人行銷」，最終刪除19餘萬預算。

通霄鎮公所則說，包含春聯費、賀年卡設計印刷費較不具爭議性的項目，加上有爭議性的春節鎮長拜年背板圖像懸掛牆面租金、圖像安裝及拆缷費，以及春節鎮長拜年廣告費等預算，都先刪除，弭平爭議。

至於未來是否繼續辦理，通霄鎮公所說，既然本次代表會審查預算時對於設置看板有所疑慮，將先刪除19萬餘元預算。未來新鎮長上任後，再討論是否援例辦理「拜年」相關措施。

通霄鎮公所明說，依照傳統習俗及祝賀鄉親，公所往年都在春節前夕發放每戶「恭賀新禧」春聯一副，也會每戶寄發賀年卡。另外，在台鐵通霄火車站、坪頂路三岔路口、台一線外環島等車流交多之處，會懸掛印有鎮長照片的賀年看板，表達鎮公所「恭賀新禧」。

有民眾認為，是否發放春聯各有看法，畢竟貼春聯是習俗，有人認為可以省下一筆錢，但發放賀年卡對一般鎮民似乎無關緊要。

但有鎮民認為，的確不該放置有特定人士如鎮長照片的看板祝賀新年，「不管怎麼說，鎮長都是民選的」，有使用行政資源替個人助陣之虞。也有人認為，反正過年喜氣洋洋，是否放置看板無傷大雅，只要鎮長處理得當，未來鎮長是否放置並無意見。