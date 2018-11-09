批蘇貞昌不斷抹黑 候友宜：競爭也應該要惜情

2018-11-09 19:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天參加新北市道教後援會活動，他指出，他的對手蘇貞昌用黨國之力，把促轉會變成東廠，不斷用選舉奧步抺黑他、還攻擊他的家人，「這樣對嗎？」讓他覺得很難過。侯友宜呼籲台下支持者，用選票證明正向力量向前走，一定能贏得勝利。

侯友宜說，他對任何一個人都很感恩，不管是長官、同事或朋友，曾經併肩作戰的都會有感情，「我們的競爭（侯蘇對決），也應該要惜情」，但是選舉以來，對手先是攻擊文大宿舍案，說他財產沒有申報，誣指他刑求徐自強，案子不是他辦的，他根本就不認識徐自強，對方到現在沒有反省，還一直在抹黑。

侯友宜感慨，當年他擔任警政署長，蘇貞昌告訴他，如果治安半年搞不好，蘇就得要下台負責，侯友宜帶著所有警察弟兄拚死拚活，蘇貞昌他不用下台，現在因為選舉到了，就說「早知道侯友宜是這樣的人，就不會用他」這樣的話，令他聽得很難過。

侯友宜說，他當警察出生入死，太太幾十年來要擔心受怕，還好家裡有太太照顧，他十分感恩，每個人角色扮演不一樣，「別人的太太出來輔選我給他鼓掌，他們團結樂融融，很棒」，但是「說我太太見不得人，這樣對嗎？」，他希望選舉「不要汙衊、糟蹋別人，人的榮譽是一輩子的，他可以不論失敗跟成功，一定要捍衛個人的榮譽。