正副議長選舉須記名 「李全教條款」大法官認定合憲

2018-11-09 17:33

〔記者吳政峰／台北報導〕「地方制度法」前年修正，規定正副議長選舉須記名，俗稱「李全教條款」，引發雲林縣議會國民黨總召李明哲質疑違反憲法保障的秘密投票權，請議會向大法官聲請釋憲，大法官9日做出769號解釋，直指憲法規範的投票不包含正副議長選舉，決議合憲！

「地方制度法」前年三讀通過，規定正副議長選舉須記名投票，據此，雲林縣議會去年原要修「雲林縣議會組織自治條例」，同步把議長的秘密投票改為記名投票，但李明哲質疑為「法西斯」，違反憲法保障的秘密投票權，要求議會聲請釋憲，釋憲案去年7月21日送到司法院。

大法官指出，「地方制度法」44條與46條前年修訂正副議長選舉與罷免應採記名，屬於立法政策的選擇，立法者為了防堵正副議長選舉賄賂行為，由無記名改為記名方式，手段正當、目的合理，未逾越立法權的範圍。

大法官又表示，「憲法」129條雖然規定「本憲法所規定之各種選舉...以普通、平等、直接及無記名投票方法行之」，但查遍憲法本文及增修條文，均無明定正副議長的選舉與罷免，換言之，正副議長的選罷非憲法所規範，當然就沒有違憲之虞，因而做出合憲解釋。

值得注意的是，現有高雄、桃園、新竹等17個縣市議會的組織自治條例已改為記名投票，台北市雖未明文，但得依地制法辦理，而台東、金門、連江等3議會仍維持無記名投票，與大法官解釋牴觸，勢必要趕快修正，否則今年九合一大後就要面臨正副議長選舉，恐生法律波瀾。

2014年的台南市議會，民進黨佔了過半議員席次，但在議長選舉時嚴重跑票，讓國民黨籍的李全教當選，引發不小爭議，為了杜絕歷史重演，立法院2016年通過「地方制度法」修正案，將直轄市、縣、市議會正副議長及鄉、鎮、市代表會正副主席選舉，由秘密投票改採記名投票，俗稱「李全教條款」。