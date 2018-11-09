台中綠營議員聯合政見 林佳龍背書力挺

2018-11-09 19:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議員選情激烈，市長林佳龍今日與太平區及中西區議員候選人張玉嬿、蔡耀頡，江肇國、黃守達發表共同政見，林佳龍強調，共同政見就是他全力背書的政策，聯合競選、展現團結讓市民感動，繃緊票源就4席全上。

中西區議員應選3席，民進黨提名現任江肇國和新人黃守達。太平區應選4席，則由現任張玉嬿、新秀蔡耀頡代表民進黨角逐。國民黨在這2個選區區也各提名2席。

林佳龍在競選總部與張玉嬿、蔡耀頡、江肇國、黃守達舉行聯合競選記者會，將由林佳龍帶領在選區掛出聯合看板，發表共同政見，選區立委何欣純、黃國書也陪同為四位新生代掛保證，配合爭取中央預算，展現黨內團結。

林佳龍說，中西區和太平近4年的發展是大家有目共睹，尤其是反轉中區、屯區的都市規劃，2位優質的現任議員拉著2位新人以政見訴求選民支持，再加上聯合看板、聯合政見、聯合作戰，透過努力拉票，確保這2區各2席全上。

林強調，4位候選人的聯合政見就是他全力背書執行的政策，互相團結說好話，展現團結讓市民感動，選民就會成雙成對的投票，讓他們一起實現政目標，民進黨在議會過半，達到完全執政，各項政策才能推動順利。

江肇國、黃守達喊出「打造文化城」、「新生3支箭」的口號，將打造城區的文史群落，發展城區文化觀光新亮點；張玉嬿和蔡耀頡則要讓屯區市區化，打造「太平新盛市」，持續推動聯合行政中心、台74線新增匝道、南北向交通大道等。

張玉嬿受訪指出，她和江肇國以後會在市議會拉著蔡耀頡、黃守達併肩作戰，團結起來對抗國民黨無理的議事杯葛，打出贏的策略，讓市長林佳龍更順利的推動市政，為台中拼未來，加速城市的轉型。