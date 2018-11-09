網友解析「Google趨勢」 質疑台灣新聞自由遭中國操弄

高雄市長候選人韓國瑜陷中國網軍操弄疑雲。（資料照）

2018-11-09 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長候選人韓國瑜陷中國網軍操弄疑雲，有網友昨（8日）再提出Google趨勢數據指出，韓國瑜的網路搜尋熱度上升的「很不正常」，甚至從「9月底開始誇張的沖天」，超越名模林志玲及多數人關心的「減肥」、「韓劇」等關鍵字。網友從觀察中懷疑，台灣的新聞自由遭到中國網路資訊操弄風向，甚至被箝制。

過去曾待過操作公司的網友Joyhsu，對近日有關韓國瑜的新聞「感覺好像多到一種不太正常的地步」，因此以同為媒體寵兒的台北市長柯文哲做對比，查詢Google關鍵字，發現韓國瑜自10月31日至11月8日，平均每天增加的新網頁收錄數量「是柯文哲的9.28倍」。以他的經驗判斷，「這其實有非常明顯的人為操作」。

Joyhsu再搜尋Google趨勢，以不同的區域、最近大事，或人們平常關注的名人活動等對比韓國瑜，可以看到韓「搜尋熱度不但很高，而且高得很誇張，並且是從9月中開始上升，9月底開始誇張的沖天。」期間不只遠遠超越柯文哲、林志玲、韓劇及減肥等熱搜關鍵字，就日前知名作家「金庸」過世，其搜尋熱度只高過韓一點點，且立刻下跌，而韓則是自9月底便一直維持趨勢高點。

Joyhsu另指出「公投」的熱搜度也高得莫名，直言「你相信搜公投的人可以連著兩個禮拜比搜減肥的多嗎？我是不相信啦...」。再以區域搜尋熱度來比較的話，可以發現幾組關鍵字，如前陣子因罷免案炒得火熱的「黃國昌」與一例一休修法前後的「勞基法」都不見中國地區「感興趣」。反觀「韓國瑜」、「公投」兩者在中國區域明顯標上熱搜色塊。

網友最後結論，認為「中國利用台灣矛盾借力使力，是很明顯的」，根據上述觀察後，可以歸類為「只要這個『勢』可以影響台灣政治的，他們（中國網軍）就會有興趣，例如公投，例如反同。但如果這個『勢』對他們（中國網軍）沒有太大幫助，例如黃國昌，例如勞基法，他們就沒興趣。」網友質疑中國或以此方式操作台灣媒體及網路資訊風向，認為「這才是我們需要提防的。」

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選舉觀察：台灣新聞自由的被箝制與網路資訊風向的被操弄