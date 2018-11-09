蔡英文批「新三不」 國民黨、馬辦回嗆：為選舉操作統獨

2018-11-09 18:24

〔記者施曉光／台北報導〕蔡英文總統今天質疑前總統馬英九日前提到的「新三不」，是「做了一件傷害台灣主權的事情」、「扯後腿」，並點名國民黨應就「新三不」表態。國民黨發言人洪孟楷說，民進黨很明顯是選情告急在炒作統獨議題，「其心可誅」。馬英九辦公室也回應說，蔡英文如此大陣仗高規格發表談話，很明顯是為了選舉，刻意操作，而且惡意扭曲馬英九的談話。

前總統馬英九日前在「馬習會3週年研討會」上提出「不排斥統一、不支持台獨、不使用武力」的「新三不」的說法。總統蔡英文今天在參與工業節大會會後，作出正面回應。

蔡總統說，3年前的馬習會國人已經對馬英九的「一中各表」有所質疑，3週年後卻又做出「更重大的讓步」！蔡總統並呼籲國民黨以嚴肅態度面對「新三不」之說。

國民黨發言人洪孟楷說，國民黨現在一心為全民拚經濟、顧生活，蔡英文卻還滿腦救選情，操作統獨，撕裂台灣，其心可誅，完全失去總統高度，況且現任元首竟還批評已為一介平民的馬英九出賣主權，「蔡英文還以為自己在野？還是承認民進黨當在野黨比較習慣？」

馬辦則說，馬英九已經講得很清楚，這是他在兩岸政策研討會時的致詞，依據中華民國憲法規定而來，無關選舉，現在台灣最不需要的就是炒作統獨和意識形態爭議，蔡英文應該思考如何解決經濟問題、回應民意，而不是因為選情告急，就不惜掀起統獨爭議，撕裂台灣社會。