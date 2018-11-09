姚文智提「空間驅動城市」 釋放社福空間

2018-11-09 19:00

〔記者簡惠茹／台北報導〕面對民間版社會福利政策白皮書，民進黨台北市長候選姚文智提出「空間驅動城市改造策略」，公辦都更釋出社福空間；友善社會福利團體部分，他更說，將來非首次成標的社會福利服務採購案，不用押標金和履約保障金，贏得台下一片掌聲。

姚文智今天回應民間社會福利政策白皮書時，提出空間驅動城市改造策略釋放社福空間，他說，台北市大規模都更要由政府公辦，釋放社區托嬰、托幼、托老各種活動空間，空間容積全部免計，未來應該透過制度改變，都更推動，以社區為基本規模、提升局處層級、擴大人力，編列都市更新基金，過渡時期則進行校園改造，用租金補貼把空間找出來。

姚文智也指出，如果是非首次成標的社會福利服務採購案，未來不用押標金和履約保障金，因為大家都是在這個領域奉獻已久，突破過去舊制度障礙才是真正政治文化的改革，達到真正資源整合，疊床架屋繁文縟節的部分，希望未來能夠大刀闊斧改革。

姚文智說，台北市寸土寸金，場地租金也是大家重大困擾，市府應該依照身心障礙者權益保障法，免收租金，地價稅、房屋稅優惠規定，要增加身障者提供服務或生產的庇護工場，未來應該也可以免收回饋金，過去社福推動，雖然降了房租但是還是要回饋金，如何讓制度真正產生鼓勵作用，就是直接減少場地租金、房租成本困擾，市府應該要協助解決。

姚文智批評，台北市竟然是六都內，解決托嬰托幼餘裕空間問題中表現最差、提報數量最差、實踐數量更差，未來如何調整？他提出真正校園改造整合運動，把餘裕教室透過校園空間調整，釋放社福空間。

姚文智指出，無障礙空間推動雖然做了很多年，但是還是有整合的問題，必須持續推動，需要復康巴士的人叫不到車，未來希望透過轎車租金補貼，協助這些真正需要轎車的人，符合行動交通需求