教育部所屬機構設置作業基金 立院三讀通過

立法院院會今三讀通過「教育部所屬機構作業基金設置條例」，未來除教育部所屬科博館、海科館外，還將納入國家教育研究院，強化其教研機構的智庫功能。（資料照）

2018-11-09 16:47

〔記者彭琬馨／台北報導〕為因應所屬機構發展趨勢，優化財務經營管理能力，提升既有作業基金法源位階，使現行作業基金更具彈性運用空間，立法院院會今三讀通過「教育部所屬機構作業基金設置條例」，未來除教育部所屬科博館、海科館外，還將納入國家教育研究院，強化其教研機構的智庫功能。

教育部在法案初審通過時表示，條例草案重點包括：各機構自籌財源須達一定比率，始得設置作業基金，以教育部為主管機關，各該機構為管理機關；依該條例設置作業基金的機構，其一切收支均應納入各該機構作業基金。

教育部表示，作業基金來源包括政府循預算程序的撥款、門票及銷售收入等9項自籌收入；教育部所屬機構作業基金的用途包括展示策畫及蒐藏支出、圖書資訊徵集、採編及閱覽支出、編制外人員人事支出等10項：作業基金的保管及運用應注重收益性及安全性，並依公庫法等規定辦理；得進行購買政府公債、國庫券或短期票券等投資。此外，作業基金受贈的財產及投資取得的財產，得免依國有財產法相關規定辦理：作業基金結束時應予結算，其餘存權益應解繳國庫。