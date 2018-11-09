立院三讀 專科以上可「院進系出」、「系進院出」

立法院今天三讀通過「學位授予法修正案」，未來專科學校以上學生，可以「系進院出」或「院進系出」，不限原入學的院、系、學位學程規定。（資料照）

2018-11-09 16:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院今天三讀通過「學位授予法修正案」，未來專科學校以上學生，可以「系進院出」或「院進系出」，不限原入學的院、系、學位學程規定，並依其學術領域、修讀課程及要件授予學位。但特殊專業如師資培育、醫事等涉及人力培育總量管制之領域，仍須符合相關法規規範，不包括在內。此外，特定科系之博碩士論文，傑出運動員、藝術家可以用作品、成就連同書面報告取代學位論文。

為提升我國博碩士教育能夠學用合一、打破系所藩籬，立法院今天三讀通過「學位授予法修正案」。三讀條文規定，碩士層級，除了已經開放的藝術、應用科技，擴大開放體育運動類論文得以成就證明連同書面報告或以技術報告代替；另屬專業實務者，碩士論文可以專業實務報告代替。博士層級則開放藝術類、應用科技類及體育運動類，論文得以作品、成就證明連同書面報告或以技術報告代替。

三讀條文也鬆綁學位名稱可由學校依照學術領域、修讀課程自訂；開放學生跨級、跨校雙修輔系，學生修讀本校或他校雙主修，符合各要件者，由原就讀學校授予學位證書，並且附記雙主修學校及學系名稱。修讀副學士學位或學士學位之學生，得修讀本校或他校同級輔科（系、學位學程）；修讀碩士學位或博士學位之學生，得修讀本校同級或向下一級輔科，不另授予學位。

此外，為遏止學生找「槍手」代寫論文，三讀條文也明定，學生找他人代寫論文或有其他舞弊事項，學位應撤銷；代寫的行為人或負責人，處30萬元以上、100萬元以下罰鍰，並可以按次處罰。