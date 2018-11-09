美女候選人與選民搏感情 苦練成氣球達人！

2018-11-09 17:11

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市東區市議員候選人鄭美娟為了跳脫傳統選舉窠臼，每次給選民接觸的機會，總是希望給大家不一樣的感覺，為此她和競選團隊想出折氣球這招，每對親子收到她的小禮物，就是獨一無二的造型，甚至還可客製化，苦練近半年後，讓這位美女候選人搖身一變成為魔幻氣球達人！

鄭美娟說，她最喜歡的宣傳活動就是趁著週末假期，準備造型氣球、文宣到市中心的中央公園與小朋友互動，藉此與市民朋友有多些交流，用輕鬆的方式讓市民朋友認識他們的眼中候選人。

個性親切、笑容可掬的鄭美娟，與公園裡的小孩、年輕爸媽以及長輩很快的就打成一片，談笑風生的畫面，時常可見。

助理表示，記得有一個行程滿檔的週末，美娟還是堅持要到公園折氣球，她說：「前幾天答應過一個妹妹週日會到中央公園折氣球給她，就算那個妹妹忘記沒來，我也一定要去。」

很多人都怕氣球會破的瞬間，鄭美娟也不例外，她說一開始學折氣球時，心理準備做了很久才敢把手中的氣球轉下去，後來轉變成自己主動去找影片學折氣球，她笑說：現在總部來幫忙的親友團，個個都是氣球達人！舉凡泰迪熊、花兒、貴賓狗、寶劍等等，通通難不倒！

鄭美娟表示，她自己也是這個世代的年輕人，對於傳統選戰會出現的擾民情況，她盡量避免。雖然從事公共服務14年，但是第一次參選，新人沒有基本盤，只能更努力讓大家認識，用自己的方式走出一條與市民連結的路！

林智堅說，美娟是他的師妹，他曾多次公開力挺「智堅絕對挺美娟到底！」更肯定她過去14年的政治歷練，「美娟絕對是一個值得大家託付、支持的最佳人選！」